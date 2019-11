Kolege sa 'seta': 'Dudek će u našim venama živjeti zauvijek'

Dok smo se vozili prema Sigecu, naselju u Podravini koje je utjelovilo kultnu seriju “Gruntovčani”, kiša je bez prestanka padala i stvarala tužan dojam, koji je upotpunila vijest da je legenda našeg glumišta i nezaboravni Dudek iz istoimene serije preminuo. Prošli smo kroz Novigrad Podravski, Sagnerovo rodno mjesto, te preko Delova i Hlebina stigli u Sigetec. Naselje u kojemu su protagonisti “Gruntovčana” i ostala ekipa koja prati snimanje jedne takve megaserije proveli dvije godine. Iako je od tada prošlo 45 godina, serija je ostavila dubok trag. Možemo reći da je pustila korijenje iz kojeg je nastalo i Kulturno umjetničko društvo Gruntovčani.

Dudekove generacije gotovo i nema, kao što nema ni starih kuća i imanja na kojima je snimana najgledanija serija. No tu su sad novi ljudi, koji su u “Dudekovo vrijeme” bili klinci. Unatoč kiši koja nije prestajala lijevati, odmah nakon što su završili sa svojim radnim obvezama u prostorijama KUD-a, počeli su se okupljati članovi društva.

Društva koje je prije 11 godina odlučilo krenuti putem koji su utemeljili protagonisti serije. Sve njih je duboko potresla tužna vijest da je njihov prijatelj, mentor i iznad svega dobar čovjek tog tmurnog dana preminuo. Preminuo je nepunih mjesec dana prije redovitoga godišnjeg okupljanja u Sigecu, kad KUD Gruntovčani organizira kulturnu manifestaciju u znak sjećanja i nastavak tradicije koja će, kako su nam rekli, u njihovim srcima i venama živjeti i dalje. Ne samo u njihovim, koji su tad bili djeca mlađa od Sagnera gotovo i 30 godina, nego će oni klicu kulturnog razvoja i identiteta prenijeti na one koji dolaze nakon njih. Jer Sigetec je Gruntovec, a Gruntovec je Sigetec, rekli su nam okupljeni.

- Nažalost, ove godine, 7. prosinca, ponovno ćemo se sastati i sjetiti se svih onih lijepih trenutaka koje smo proveli u nezaboravnom društvu, bez obzira na to što nam je smrt odnijela našeg Dudeka. Redovito se sastajemo s većinom glumaca već 11 godina, otkad smo osnovali KUD Gruntovčani, jer smo se mi, kao djeca koja su tad išla u osnovnu školu, poistovjetili s protagonistima serije. Ne samo da smo živjeli seriju, nego smo bili i statisti. Nastavnik je pokupio cijeli razred i otišli smo na rijeku Dravu, gdje smo tražili sasvim bijelo i okruglo kamenje koje je zamijenilo grad kad Dudek nije stigel ispucati raketlina, jer je pomagao Cinoberu na krovu - rekla nam je Milica Lukičanec, predsjednica udruge, koja ujedno piše skečeve.

Milica nam je otkrila i jednu tajnu - Sagner prije početka snimanja nije trebao biti Dudek, nego Martin krčmar. No nakon probnih snimanja uloga Draža Katalenića - Dudeka pripala je Martinu, dok je krčmar postao Eugen Franković, nesuđeni Katalenić. Kaže kako su to saznanja iz prve ruke.

- Sjećam se najbolje 10. epizode, kad smo mi u emisiji. Tad sam ja popeval na bini ‘Ostajte ovdje - nastupali kao mužikaši’ - govori nam glazbenik Franjo Barić iz Sigeca. Franjo kaže kako su mu Sagner i ostali glumci iz serije razbili predrasude o tome da su to nedodirljiva bića. Svi su oni bili poput nas. Voljeli su društvo, glazbu...

- Nakon što je završilo snimanje te epizode, svi smo otišli u gostionicu i lijepo se nalili. To su trenuci kojih se, vjerujem, svi rado sjetimo - kaže Franjo. On je u svojim glazbenim nastupima često gostovao i u Zagrebu. Franjin bend je njegovao podravske pjesme. Svirali su u Ilici u Društvu Podravaca.

- Kako je Sagner bio izvrstan u sviranju violine, on nam se pridružio i svirali smo na radost publike i za svoju dušu. On je uživao, posebice u pjesmi ‘Podravino moja mila’. Tad mu se nerijetko, kao i prije 11 godina tu u Sigecu, skotrljala suza - pojašnjava Franjo Barić, koji je još aktivan glazbenik. Martin Sagner, Smiljka Bencet i Nikola Novosel su počasni članovi. Svi su oni svake godine redovito dolazili u Sigetec, gdje su radosno dočekani. I nakon smrti glavnog junaka njegov lik će živjeti vječno, jer su članovi KUD Gruntovec sjajno skinuli glavne likove kultne serije. Da su na dobrom putu da remek-djelo ne umre, govore i o najvećem priznanju koje im je izrekao sam Dudek, kad su nastupali povodom rođendana sad pokojnog Mladena Kesnera u Pučkom učilištu u Ludbregu. Naravno, tamo je u publici sjedio i Sagner, koji nije znao da će “njegova družina” iz KUD Sigetec imati nastup sa svojim skečem.

- Koliko smo bili vjerodostojni svjedoče i Martinove riječi: ‘Jen čas nesem znal jel to zbilja ili san’. To nam je najveće priznanje da smo na pravom putu - rekla nam je Milica Lukačinec. Dali su si obećanje da će ove godine održati nezaboravnu predstavu, jer su to dužni Martinu Sagneru i društvu koji su pronijeli duh jedne male sredine. Oni sad imaju novog Dudeka u liku Branka Korošeca, Lidija Dombaj je originalno skinula Regicu, a Cinober, Krešo Lukačinec, podsjetio nas je na pravog i originalnog Cinobera, koji se šetao kroz Sigetec prije 40-ak godina, kad se snimala serija. Kažu da nisu pohađali tečajeve za glumce, nego da su im Sagner i društvo davali savjete kako i na koji način da najbolje odglume uloge koje su oni odradili prije nekoliko desetljeća.

Na odlasku smo gledali smo nove kuće koje su zamijenile one u kojima se nekad snimala serija, ali smo otišli s uvjerenjem da likovi i serija koja je proslavila Podravinu nije otišla iz duša malog pitomog podravskog naselja - Sigetec. Nikola Novosel, glumac iz istoimene serije, u kraćem nam je telefonskom razgovoru rekao kako je njegov kolega Martin Sagner odigrao ulogu Dudeka u “Gruntovčanima” za sva vremena jer su ga gledatelji poistovjetili s likom iz serije.

- Znam kad je u zagrebačkom kazalištu u komadu ‘O kaj’ nastupao u liku kauboja, publika u dvorani i izvan nje je govorila: ‘Dudek glumi kauboja’. Rijetki su bili koji su rekli da je glumac u predstavi Martin Sagner. Što govori da je stvorio lik za sva vremena - rekao nam je popularni, sad 78-godišnji Tuna Pišpek iz “Gruntovčana”. Udruga godišnje ima 20 nastupa u Hrvatskoj, ali su i redoviti gosti u susjednoj Sloveniji, u kojoj je ta serija ostavila sjajan utisak.