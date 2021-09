Marina Tucaković, autorica brojnih glazbenih hitova, ostavila je nevjerojatan trag, kako na samu glazbenu industriju, tako i na svoje kolege koji se od nje pozdravljaju emotivnim porukama.

- Draga Marina, hvala ti za Stranca. Zauvijek ćeš biti tu. U stihovima. I sjećanjima - napisao je Massimo Savić, za kojega je autorica napisala pjesmu 'Stranac u noći'.

- Počivajte u miru draga Marina i hvala vam za sve pjesme naših života - oprostila se i Nina Badrić putem Instagram priče.

- Maki moja, tražim riječi. U ovom životu punom bola, patnje i tuge ti si ostavila najljepši trag, a za to je valjda vrijedilo živjeti. Hvala ti za sve - napisala je u emotivnoj objavi Jelena Karleuša uz stihove legendarne spisateljice.

- Sele moja - napisao je i Željko Joksimović uz zajedničku fotografiju.

- Što god da kažem za Marinu uvijek je malo. Otišla je žena, pjesnik svih nas, naš prijatelj i drug, koja je znala kao skener naše duše što mislimo i osjećamo. Nikad se neće više roditi takva žena koju smo svi voljeli i poštovali. Ostat će njezini tekstovi kao pečat svih nas, jednog vremena u kojem smo imali najvećeg pjesnika, druga, prijatelja. Neka joj je laka zemlja i neka nas sada gleda s nekog boljeg mjesta. Volimo te Marina i voljet ćemo te uvijek i poštovati jer si nam svojim djelima uljepšala živote, gdje smo tvoje riječi pretočili u emociju koju su svi osjetili. Počivaj u miru - oprostila se i Lepa Brena.

- Sretan sam jer si barem jedan tekst napisala koji pjevam desetljećima i po kojemu me prepoznaju. Hvala ti na svemu draga - napisao je Đorđe David.

I njezin kolega tekstopisac Dragan Brajović Braja htio se oprostiti od kolegice emotivnom objavom.

- Napustila nas je najveća od najvećih, najbolja od najboljih. Hvala ti što si me učinila boljim od samog sebe, hvala ti što si me sekirala desetljećima savršenim tekstovima kojima se nije mogla ni zapeta dodati ili oduzeti, što si uvijek podizala letvicu kada su svi mislili da ne može bolje. Iskreno sam te volio i poštovao, to što ostaje za tobom Maki, ostat će uklesano u vremenu. Ti već živiš vječno. Neka ti je vječna slava i hvala, moja Maki - napisao je na Instagramu.

Od nje se oprostila i pjevačica Ana Nikolić koja je otpjevala 'Mišo moj', jedinu pjesmu posvećenu pokojnom sinu legendarne autorice.

- Neki sretniji dani, ali odavno, već dugo tu je neka tuga. Baš ona koju si vidjela u mojim očima kada sam kao devojćurak došla prvi puta kod tebe. Tada te nisam razumjela, a sve je uvijek bilo baš onako kako ti kažeš. Volim te zauvijek. Mišo, tvoja “cijeli život guska” - napisala je.