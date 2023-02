Kolegica Jeremyja Rennera iznenađena njegovim stanjem: 'Ne mogu vjerovati, on je čudo!'

Evangeline Lilly (43) izvijestila je o stanju svog prijatelja i kolege Jeremyja Rennera (52) koji se nastavlja oporavljati nakon što ga je na Novu godinu pregazila ralica. Kanadska glumica u ponedjeljak je vodila premijeru novog Marvelovog filma 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' pa se osvrnula na nedavni susret s teško ozlijeđenim Jeremyem, kako prenosi Daily Mail.

- Ušla sam u njegovu kuću i naježila se kad sam ga vidjela. Očekivala sam da ću sjediti kraj kreveta i držati ga za ruku dok stenje od boli, ali on se vozio uokolo u invalidskim kolicima i smijao s prijateljima. To je pravo čudo - rekla je.

On je hospitaliziran na Novu godinu nakon što ga je slučajno pregazila ralica teška gotovo sedam tona i polomila mu 30 kostiju. Njih dvoje upoznali su se 2008. godine kad su snimali ratni triler 'The Hurt Locker' koji je osvojio čak šest Oscara.

- Kad smo snimali taj film bio je tako mlad i pun entuzijazma, sjećam se da me se baš dojmio. Ironično je da sam u tom trenutku ja bila poznatija jer sam glumila u serijalu 'Izgubljeni' i pitala sam se tko je ovaj klinac - prisjetila se Lilly i svog kolegu opisala kao legendu koji je, unatoč teškim ozljedama, nevjerojatno hrabar.

- Taj tip je napravljen od nečeg stvarno čvrstog. Imao je vrlo traumatično iskustvo koje mi se urezalo u sjećanje zbog nekih detalja koje je rekao da je doživio. Od toga nastaju noćne more, no Jeremy je sve to preživio i sad je na drugoj strani - zaključila je glumica.

U nedjelju je Jeremy na Instagramu podijelio fotografiju s trakama i uređajima koje mora koristiti za fizikalnu terapiju. Unatoč tome što nije na nogama, vratio se na društvene mreže gdje dijeli novosti o svom liječenju.

