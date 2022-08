Kolinda pokazala vitke noge i zavidnu liniju, evo zašto ima fanove od Afrike do Amerike

Bivša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović (54) ove vruće dane trenutačno provodi na samom jugu naše obale. Odlučila je očito pronaći malo vremena i za odmor. Posjetila je otok Lopud, a tamo i fine restorane. Iako ih posjećuje, čini se da dosta pazi na liniju. Gotovo čitavo vrijeme objavljuje fotografije u različitim modnim kombinacijama, a u prvom planu uvijek je njezina vitka figura. U nastavku vam donosimo sve njezine kombinacije proteklih nekoliko mjeseci.

Bivša predsjednica u lipnju ove godine javila se s Malte. Sudjelovala je na Mediteranskom turističkom forumu u poprilično elegantnoj kombinaciji. Odjenula je crni sako s prugama, hlače iste boje te bež bluzu, a cijelo ovo izdanje upotpunila je balerinkama te decentnim nakitom.

Krajem istog mjeseca sudjelovala je na LeaderSHE konferenciji u zagrebačkom hotelu Hilton. Govorila je o izazovima i predrasudama s kojima se susrela dok je vodila državu, a natpisom i fotografijom na majici jasno je iznijela svoj stav o ženskim pravima. Crnom majicom, sakoom, suknjom te bež salonkama, pokazala je da ima stila za odijevanje.

U srpnju je pak posjetila Bol na Braču, a fotografirala se na brodici u bež hlačama te šarenoj bluzi. Odlučila je predahnuti od uskih kombinacija i 'zavaliti se' u nešto udobnije.

Istog mjeseca poslovno je otputovala u Grčku. Sudjelovala je na simpoziju na kojem se raspravljalo o posljedicama rata u Ukrajini. Kolinda se tada našla u društvu Sylvije Tiryaki, pozirale su zajedno na vidikovcu, a iza njih moglo se vidjeti more prepuno jedrilica tijekom zalaska sunca. Bile su obje nasmiješene, a bivša predsjednica za tu prigodu svezala je kosu u punđu. Odjenula je crnu košulju, a cijelu kombinaciju upotpunila je bisernim naušnicama.

Kitarović je veliku pozornost privukla i krajem srpnja na otvorenju Pelješkog mosta. Tada je kosu svezala u elegantnu punđu te se odlučila za prirodnu, ljetnu šminku. Privlačila je poglede u tamnoljubičastoj haljini koju je spojila neutralnom bež kožnom torbicom. Riječ je o popularnom modelu Cassette modne kuće Bottega Venetta, čija je cijena u online trgovini Net-a-porter 3000 eura (22.543 kuna).

Prije nekoliko dana pohvalila fotografijama na društvenim mrežama kako brodom obilazi nacionalni park Kornate. Bivša predsjednica odlučila ga je obići u u tamnoplavoj polo majici te kratkim hlačama u vojničkom dezenu.

Bivša predsjednica je nizom fotografija s Kornata oduševila brojne obožavatelje, a kako smo ustanovili čitajući komentare, ima cijelu vojsku obožavatelja i u Afroaziji.

Zymer Smaili napisao joj je 'Blago Hrvatskoj što te ima' (otkud samo zna???); Freja Faqja piše 'My favorite ❤️', Syed Qasid Jan kratko je napisao - 'So attractive', dok Grigol Nemsadze otvoreno laska 'You are so nice madam'.

- Ljepša od Julije Roberts - napisao joj je Zica Zica ranije.

