Kolinda za 24sata: Elon poznaje Hrvatsku. Za kombinezon naše dizajnerice dobila sam pohvalu

Atlantic Council Global Citizenship Awards gala večera jedan od najvećih događaja u vrijeme održavanja prvog tjedna, tzv. visokog segmenta Opće skupštine UN-a. Okupilo se oko 600 prominentnih gostiju iz svijeta politike, biznisa, akademske zajednice, umjetnika iz cijeloga svijeta... Razgovori se vode uglavnom o temama geopolitike i biznisa, govori nam bivša predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, koja je trenutačno u New Yorku.

Objavila je niz fotografija na svom Instagramu, a na jednoj se nalazi i s vlasnikom Tesle Elonom Muskom.

- Elona Muska susrećem povremeno na sličnim događajima, prošli put na večeri u Louvreu u Parizu. Bio je i na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Dohi, a kako sam ja bila vani na tribini, moj je brat dugo razgovarao s Elonom o Hrvatskoj u VIP salonu. Inače, prilično dobro poznaje Hrvatsku. Ovoga je puta održao uvodni govor o Georgiji Meloni, koja je bila jedna od dobitnica nagrade. Ona je održala doista snažan govor o razlikama između nacionalizma/populizma i domoljublja, te o odgovornom liderstvu, u kojem je istaknula: “Kao političar, u načelu imate dvije mogućnosti: Voditi ili slijediti, pokazivati smjer ili ne, djelovati za dobrobit svog naroda ili djelovati isključivo vođeni vlastitim rejtingom. Moja je ambicija voditi, a ne slijediti - rekla nam je.

- Osobno sam najviše vremena provela u razgovoru s predsjednikom grčke vlade Kyriakosom Mitsotakisom, jednim od dobitnika nagrade za globalno liderstvo, te Klausom Schwabom, predsjednikom Svjetskog ekonomskog foruma, s kojima sam sjedila za stolom. Mitsotakis je isto tako imao snažnu poruku za sve političare koji žele biti državnici, a koja se dobro uklapa i u naš politički prostor: "Nisu svi problemi ideološke prirode. Držim da je naša odgovornost kao lidera tražiti učinkovita rješenja gdje ih možemo pronaći—a naposljetku, prosuđivat će nas se na temelju toga koliko smo unaprijedili živote ljudi - dodaje.

Mnoge je oduševila njena vitka figura i haljina boje limete.

- Kao što znate, odjeću baš ne komentiram. Volim praktične, udobne, ženstvene odjevne komade koji se ne gužvaju jer najčešće odmah po dolasku na neku destinaciju moram krenuti na posao. Ova limeta zelena jedna je od mojih omiljenih boja, te nema toga tko je nije primijetio na večeri - komentirala nam je bivša predsjednica te dodala:

- Međutim, doista želim dati vjetar u leđa i našim domaćim dizajnerima. Već mi se davno nije dogodilo da dobijem toliko pozitivnih komentara na ulici kao kad sam u nedjelju navečer šetala New Yorkom u jumpsuitu naše dizajnerice Krie, i to u zemlji gdje se ljudi klone komentara o izgledu zbog napora za suzbijanje bilo kojeg oblika seksualnog zlostavljanja u društvu. Bilo je toliko pohvala, a jedan mladi afroamerički gospodin doviknuo mi je: „Wow, Miss!” Morala sam vam to reći ne radi sebe, već stoga što moramo znati cijeniti to što imamo u Hrvatskoj.