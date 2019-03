Kolindina omiljena šnajderica: Predsjednica ima divnu figuru

Predsjednica nam je predivna žena. S njom je užitak surađivati, skromna je, draga, simpatična i duhovita, rekla nam je Greta Gudelj, omiljena dizajnerica Kolinde Grabar Kitarović (50).

Foto: privatni album

Divna suradnja počela je prošlog ljeta. Iz Ureda predsjednice pozvali su gospođu Gudelj. Napravila joj je tad oprave za Knin i Sinjsku alku, a predsjednica je bila oduševljena kreacijama.

- Prije je nosila malo kraće suknje. Rekla sam joj da je ja tako ne vidim, nije ona pjevačica ili domaćica. Uvijek mora biti dotjerana, decentna i elegantna. Mogla bih ubaciti i zrnce ludosti u kreaciju, ali ona to ne treba. Prije se ponekad činilo kao da je u šlafroku. Meni daje potpunu slobodu, a sa ženom s tako divnom figurom nije problem raditi. Samo mi kaže za koju prigodu joj što treba i onda je dovedem pred gotov čin, s gotovom robom. Nije se nikad žalila - rekla je Gudelj.

Foto: Goran Stanl/PIXSELL

Ugledna dizajnerica kaže kako nam je predsjednica skromna i štedljiva. Komplete naručuje samo za neke posebne prilike, kao što je izlet u New York ili doček njemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeira.

- Sad ima još nekih narudžbi, ali mogu reći da je vrlo skromna i pažljiva, ne razbacuje se narudžbama. I sve uredno plati, donese novac u kuverti, ja izdam račun i vratim ga u kuvertu. O iznosima ne bih, ali mi ionako nismo preskupi. Predsjednica dobije i popust, ali ništa veći nego i neke naše druge stalne mušterije - otkrila nam je dizajnerica Gudelj.

Foto: Miranda Cikoticj/PIXSELL

Posebnu pažnju posvećuje materijalima. Nikad ništa osim prirodnih nije ušlo u njen šnajderaj.

- Materijali moraju biti vrhunski i isključivo prirodni. Iako su neki i po pet puta skuplji od sintetike, nema šanse da to koristimo. Ne samo zbog kvalitete nego i zbog ekologije, jako smo ekološki svjesni - rekla je Gudelj.

Foto: Luiz Rampelotto/DPA/PIXSELL

Kaže da je percepcija javnosti o Grabar Kitarović kriva.

- Kod mene dolaze i neke ćudljive žene, a predsjednica je sasvim normalna. Kad joj nešto treba, odem do Ureda predsjednice uzeti mjere, ali to ne traje dulje od 20 minuta. Nema vremena, stalno su neki sastanci. Jedva se stigne i s onim psom poigrati. Inače je uvijek nasmijana, draga i simpatična, a voli se šaliti i pričati viceve na svoj račun. No vidjela sam i nekoliko puta da je bila tužna - rekla je Gudelj i nastavila:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jednom mi je rekla da je jako pričljiva, ali da je u politici naučila šutjeti jer je to ponekad bolje.

Kaput koji je ovaj tjedan nosila je Gretine kćeri Lorete.

- Ugodno me to iznenadilo. Inače je iz normalne kolekcije. Baš sam bila sretna kad je mama rekla da ga je izabrala - rekla je Loreta.

TKO JE TU LUD: Nešto ozbiljno se događa u kraljevskoj obitelji, Meghan i Harry su na rubu?