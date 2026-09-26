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Komičar i voditelj Asia Expressa samo za 24sata: 'Antonija Blaće i ja kliknuli smo na prvu...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 9 min
Komičar i voditelj Asia Expressa samo za 24sata: 'Antonija Blaće i ja kliknuli smo na prvu...'
Foto: Privatni album/Pixsell
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Splitski komičar Ante Travizi uz Antoniju Blaće vodi RTL-ov show ‘Asia Express: Zmajeva ruta’, a za Cafe govori o snimanju, stand-upu, obitelji...

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Na stand-up pozornici Ante Travizi može skrenuti kamo god ga odvedu publika i trenutak. U 'Asia Expressu: Zmajevoj ruti' ipak je morao malo 'upicaniti' svoj nerafinirani stil i uklopiti ga u TV format uz Antoniju Blaće (46), produkciju i natjecatelje. Danas, dok gleda show, kaže da mu sve što je proživio u Aziji djeluje gotovo nestvarno. Svaka epizoda vrati mu neku uspomenu ili detalj koji je već zaboravio, od ranojutarnjih buđenja i vlage do kukaca i manjka dobrog espressa.

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