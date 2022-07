Komičar Martin Short: Držimo se scenarija, ali i improviziramo

Uzbuđen sam što smo snimali s Carom Delevingne i Shirley MacLaine, drago mi je što će publika to vidjeti. No bit će tu i drugih iznenađenja, rekao nam je holivudski komičar Martin Short (72), koji sa starim prijateljem Steveom Martinom (72) i mladom holivudskom zvijezdom Selenom Gomez (29) dovršio snimanje druge sezone uspješne serije ‘’Only Murders in the Building’’ na platformi Disney+.