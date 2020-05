Komisija me kaznila: 'Čerge' mogu na radio zato što su šund

Malo se koji pjevač može pohvaliti hitom starijim deset godina od njegove samostalne karijere. Zlatko Pejaković je glazbu i tekst za “Čerge” napisao prije 55 godina, a pjesma je objavljena tek 1977. godine.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- ‘Čerge’ su godinama stajale jer sam bio zadrti roker koji je volio samo što se svira na električnoj gitari. Čak je i klavir bio bljak. Godinama kasnije ljudi su zijevali kad sam zapjevao ‘Child in Time’, a ta pjesma je abeceda moje glazbe - kaže Pejaković.

Foto: Privatni album

“Sretno ti bilo” isto je godište kao i “Čerge”. Hit do hita, i tako desetljećima. Pejaković kaže da neće ništa dirati jer bi mogao inficirati, ali i danas s pozornice vidi istu euforiju publike kao i sedamdesetih. Danas mu je smiješno kad se sjeti kako je pjesma “Čerge” tad proglašena šundom.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ta pjesma je imala mali peh, imali smo tad komisiju od troje ljudi koji su rekli: ‘Ovo može na radio jer je to šund’. To je tad bila kazna za šund - priča. Unatoč tiraži od tri milijuna primjeraka i prijevodu na četiri jezika, logično mu je da je to doživio.

Foto: Privatni album

- Trebalo je tako biti. Uvijek kad se takvo što dogodi, za koju godinu slijedi obrat. Pjesma eksplodira, napravi neviđeni uspjeh i u ovom slučaju ostane veliki hit sve do danas - kaže. Obljetnicu bilježi i “Ove noći jedna žena mirno spava”. Pejaković pamti kako su obožavatelji tih sedamdesetih hodali za njim i pjevušili. Požalio se pokojnom prijatelju, koji mu je rekao: “Zlatko, budi sretan dok idu i pjevaju tvoje pjesme. Kad ih ne budu pjevali, onda se zamisli. Dok pjevaju, pridruži im se”.

- Par puta sam ja to napravio pa se još sakupilo ljudi i svi su pjevali, tražili: ‘Ajde ovu, daj onu...’. To se pretvorilo u male koncerte - prisjetio se Pejaković.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Teško mu je pobrojiti svoje hitove. Među njima je puno pjesama za koje je sam pisao i tekst i glazbu.

Veliki hit bila je “Tko je kriv”, pa se ugasila. I to se, kaže, događa. I “Sretno ti bilo” prošla je nezapaženo. Pjevao ju je na koncertima, a tek godinama poslije svidjela se ljudima i odjedanput je eksplodirala.

- A nastala je prije 55 godina. Ni ta pjesma ni ‘Čerge’ nisu krenule s radija, televizije nego od ljudi. Čudne se stvari dogode kad dugo traješ, kad kratko traješ, ne može ti se puno toga dogoditi. Ne znam zašto više izdajem nove pjesme, ne treba mi pokraj silnih pjesama koje imam. Svake godina sam po jedan, dva albuma objavljivao. Nekad i tri. Primjerice, 1993. sam izdao album tamburaške glazbe, pa ‘Tamburicu ja, mandolinu ti’ i album slavonskih pjesama. Kad me lupi u glavu, radim bez prestanka - smije se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu miljenicu nema. Ne može u tolikom opusu izdvojiti nijednu. Svaki njegov album izbaci nekoliko hitova, a na “Tamburicu ja, mandolinu ti“ nanizao je hit do hita.

- Tončija Huljića i Marija Mihaljevića sam natjerao da mi napišu pjesme. Tonči Huljić izbacio je ‘Nesretnik sam od rođenja’, ‘Nećemo noćas doma’, ‘Živio bi kao kralj’, a Mario ‘Nisam te zaboravio’, ‘Evo ti moje ruke’... Samo su nizali hitove. Rekao sam im: ‘Ljudi, nemojte više raditi, dosta je’ - priča Pejaković.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pejaković u kolovozu slavi 70. rođendan i još se na pozornicu penje s istim žarom. Pjevanje mu nije dosadilo, nikad nije osjetio nelagodu, težinu, baš suprotno. Svaki put kad bi se reflektori uperili u njega, sve drugo ostavljao je iza sebe.

Foto: Privatni album

- Nekad bismo se porječkali u bendu, a kad smo došli na pozornicu, počeli smo se grliti, smijati. Bend me pita: ‘Čekaj, sad si bio ljut na nas’. Na to im uvijek ponovim: ‘Kad se popnete na ovu svetinju, tu ste vi i publika. Kad siđete, onda se imate pravo ljutiti i raditi što god hoćete. Kad smo na pozornici, pripadamo samo publici - priča Zlatko. Karijeru dugu pedeset godina nije proslavio. Trebala su, kaže, biti tri velika koncerta, ali zaustavila ih je korona. Veseli se budućim nastupima s Jasminom Stavrosom i Mladenom Grdovićem. Njih Tri mušketira poznata su po tome što se s pozornice ne skidaju barem sedam sati. Pejaković najavljuje i da će slaviti 55 godina karijere. Spomenut će tad i obljetnice nekih pjesama, iako smatra da pjesmama ne treba davati godine jer one postoje vječno.

Foto: Borna Filić/Pixsell

- Ne možeš reći ‘pjesma ima 55 godina’, pa očekivati ne znam što. One se jednostavno pjevaju. Na svakom koncertu, a ne samo za obljetnice, jako je lijepa atmosfera, svi uglas pjevaju, a ‘Čerge’ jesu od najslušanijih u mom opusu - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: