Kompozitor 'Simpsona': Nakon 30 godina snimanja došao kraj

Kompozitor Danny Elfman (66), koji je kreirao poznatu glazbu za kultnu animiranu seriju 'Simpsoni', izjavio je da bi iduća sezona mogla biti posljednja.

- Pa, s obzirom na ono što sam čuo, snimanje dolazi kraju. Ne mogu reći sa sigurnošću, ali sam čuo da bi mogla to biti zadnja godina - istaknuo je i dodao da je zadivljen što je uopće trajala ovoliko dugo.

Ispričao je da kad je sastavljao glazbu za 'Simpsone', koju je nazvao ludom, nije očekivao da će je itko čuti jer nije mislio da serija uopće nema šanse da uspije.

Seriju je osmislio Matt Groening 1989. godine i to je sitcom koji se Americi najdulje emitira.

Obožavatelji serije su u šoku. 'Okupirali' su društvene mreže i nadaju se kako je to dezinformacija jer bi za njih kraj serije značio i kraj njihova djetinjstva.

- Neeee, molim vas da to nije istina. Počelo je s emitiranjem one godine kad sam rođen. Ako se prestane snimati, to znači kraj jedne ere. Moramo ovo spriječiti - jadali su se vjerni gledatelji.

Fox je u veljači objavio da će produžiti seriju i da će ići i 32. sezonu. Producent J. Michael Mendel, najpoznatiji po svom radu na 'Simpsonima', preminuo je u rujnu ove godine u 55. godini. Osvojio je čak tri nagrade za izvanrednu animaciju na epizodama 'Lisa's Wedding', 'Homer's Phobia' i 'Trash of the Titans'.

