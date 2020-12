Posjetitelji, kao i gledatelji koji su koncert pratili\u00a0na Facebook stranici i YouTube kanalu 24sata, u\u017eivali su u klasi\u010dnim evergreenovima i izvedbama vrhunskih hrvatskih glazbenika kao i mladih zvijezda pred kojima je budu\u0107nost. U Hrvatskom glazbenom zavodu ve\u010deras su se mogli \u010duti zvukovi najljep\u0161ih klasika - od Beethovena, Paganinija do na\u0161e Dore Peja\u010devi\u0107.\u00a0

Program je zapo\u010deo rije\u010dima hrvatske pijanistice i dobitnice vi\u0161e presti\u017enih nagrada Ide Gamulin (63).\u00a0

- Sretna sam da Advent Classic ide i ove godine bez obzira na sve neda\u0107e koje su nas sna\u0161le, i to pod pokroviteljstvom Turisti\u010dke zajednice grada Zagreba koja nas prati od po\u010detka, ali i uz posebnu zahvalu\u00a0ravnateljstvu Hrvatskog glazbenog zavoda koji nam je omogu\u0107io gostoprimstvo za na\u0161e koncerte - rekla je Ida Gamulin te dodala:\u00a0

- Mo\u017eda ovaj Advent ne\u0107e biti tako rasko\u0161an i blje\u0161tav kao prethodni, ali nitko ne mo\u017ee uzeti Advent u na\u0161im srcima. U ovom najljep\u0161em dijelu godine smo ispunjeni veseljem, rado\u0161\u0107u, i\u0161\u010dekivanjem Bo\u017ei\u0107a.

Slavna pijanistica Ida Gamulin izvela je nekoliko skladbi kako bi odala po\u010dast velikim\u00a0skladateljima i glazbenicima, skupa s violinistom\u00a0Goranom Kon\u010darom\u00a0(66).\u00a0

Me\u0111u izvo\u0111a\u010dima\u00a0bila je Josipa Bili\u0107 (22), sopranistica koja je pro\u0161le godine debitirala na sceni zagreba\u010dkog HNK u Verdijevu 'Trubaduru'. Nakon nje uslijedila je violinistica\u00a0Anamarija Mili\u0107 (31), koja ve\u0107 godinama svira i osvojila je priznanja na brojnim me\u0111unarodnim natjecanjima.\u00a0Na Advent Classic Festu prisjetila je ljubitelje klasi\u010dne glazbe na rad i djelo talijanskog skladatelja i violinista Niccole Paganinija, sviraju\u0107i njegovu skladbu.

Poseban naglasak ove godine u vezi Adventa stavljen je na kulturna doga\u0111anja koja \u0107e nas na najljep\u0161i mogu\u0107i na\u010din uvesti u blagdansko raspolo\u017eenje i i\u0161\u010dekivanje Bo\u017ei\u0107a.

- Svake godine trudimo se na\u0161 Advent oplemeniti novitetima te smo odlu\u010dili da i ova, po svim parametrima izvanredna, godina, ipak ne\u0107e biti iznimka. Tako smo pripremili projekt Svjetlost Adventa gdje smo s institucijama na Gornjem gradu inicirali ukra\u0161avanje njihovih prozora u blagdanskom duhu, a pozivamo stanare i sve ostale da postanu dio ove inicijative. Naime, ovim projektom \u017eelimo pokrenuti jednu toplu pri\u010du, donijeti pozitivne emocije, kreirati osje\u0107aj zajedni\u0161tva i, u kona\u010dnici, potaknuti na\u0161e sugra\u0111ane da se uklju\u010de i time daju svoj doprinos Adventu, tako \u0161to \u0107e fotografije svojih osvijetljenih i ukra\u0161enih prozora podijeliti na slu\u017ebenoj\u00a0FB stranici TZGZ\u00a0\u00a0koriste\u0107i\u00a0#OsjetiteSvjetlost.\u00a0Drugi novitet jesu Zagreba\u010dke jaslice, to\u010dnije online izlo\u017eba fotografija crkvenih bo\u017ei\u0107nih jaslica nastalih od 2007. do 2020. godine, a tu je i interaktivna izlo\u017eba pro\u0161irene stvarnosti Virtualni bo\u017ei\u0107ni prozori. Ova izlo\u017eba \u0107e donijeti da\u0161ak bo\u017ei\u0107nog ugo\u0111aja koriste\u0107i animirane motive ovogodi\u0161njeg Adventa u Zagrebu, a bit \u0107e postavljena na 20 lokacija u gradu i to u parkovima, trgovima i velikim otvorenim prostorima - izjavila je dr.sc. Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ.

Koncert najljepših klasika: Zvukovi Beethovena, Dore Pejačević i Paganinija u HGZ-u

Sretna sam da Advent Classic ide i ove godine bez obzira na sve nedaće koje su nas snašle, kaže Ida Gamulin. Na pozornici su, uz nju, nastupili violinisti Goran Končar i Anamarija Milić te sopranistica Josipa Bilić

<p>Ovog petka s početkom u 19 sati održao se Advent Classic Fest u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda.</p><p>- Hrvatski glazbeni zavod sa svojom malom i velikom dvoranom otvara vrata svim ljubiteljima klasične glazbe kao i posjetiteljima Adventa u Zagrebu svih generacija - glasila je najava događaja Hrvatskog glazbenog zavoda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Posjetitelji, kao i gledatelji koji su koncert pratili na <a href="https://www.facebook.com/24sata/videos/295309425189808" target="_blank">Facebook stranici </a>i <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KkZ8tlU2q1A" target="_blank">YouTube kanalu 24sata</a>, uživali su u klasičnim evergreenovima i izvedbama vrhunskih hrvatskih glazbenika kao i mladih zvijezda pred kojima je budućnost. U Hrvatskom glazbenom zavodu večeras su se mogli čuti zvukovi najljepših klasika - od Beethovena, Paganinija do naše Dore Pejačević. </p><p>Program je započeo riječima hrvatske pijanistice i dobitnice više prestižnih nagrada<strong> Ide Gamulin </strong>(63). </p><p>- Sretna sam da Advent Classic ide i ove godine bez obzira na sve nedaće koje su nas snašle, i to pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Zagreba koja nas prati od početka, ali i uz posebnu zahvalu ravnateljstvu Hrvatskog glazbenog zavoda koji nam je omogućio gostoprimstvo za naše koncerte - rekla je Ida Gamulin te dodala: </p><p>- Možda ovaj Advent neće biti tako raskošan i blještav kao prethodni, ali nitko ne može uzeti Advent u našim srcima. U ovom najljepšem dijelu godine smo ispunjeni veseljem, radošću, iščekivanjem Božića.</p><p>Slavna pijanistica Ida Gamulin izvela je nekoliko skladbi kako bi odala počast velikim skladateljima i glazbenicima, skupa s violinistom <strong>Goranom Končarom </strong>(66). </p><p>Među izvođačima bila je <strong>Josipa Bilić </strong>(22), sopranistica koja je prošle godine debitirala na sceni zagrebačkog HNK u Verdijevu 'Trubaduru'. Nakon nje uslijedila je violinistica <strong>Anamarija Milić </strong>(31), koja već godinama svira i osvojila je priznanja na brojnim međunarodnim natjecanjima. Na Advent Classic Festu prisjetila je ljubitelje klasične glazbe na rad i djelo talijanskog skladatelja i violinista Niccole Paganinija, svirajući njegovu skladbu.</p><p>Poseban naglasak ove godine u vezi Adventa stavljen je na kulturna događanja koja će nas na najljepši mogući način uvesti u blagdansko raspoloženje i iščekivanje Božića.</p><p>- Svake godine trudimo se naš Advent oplemeniti novitetima te smo odlučili da i ova, po svim parametrima izvanredna, godina, ipak neće biti iznimka. Tako smo pripremili projekt Svjetlost Adventa gdje smo s institucijama na Gornjem gradu inicirali ukrašavanje njihovih prozora u blagdanskom duhu, a pozivamo stanare i sve ostale da postanu dio ove inicijative. Naime, ovim projektom želimo pokrenuti jednu toplu priču, donijeti pozitivne emocije, kreirati osjećaj zajedništva i, u konačnici, potaknuti naše sugrađane da se uključe i time daju svoj doprinos Adventu, tako što će fotografije svojih osvijetljenih i ukrašenih prozora podijeliti na službenoj <a href="https://www.facebook.com/visitzagreb" target="_blank">FB stranici TZGZ </a> koristeći <strong>#OsjetiteSvjetlost. </strong>Drugi novitet jesu Zagrebačke jaslice, točnije online izložba fotografija crkvenih božićnih jaslica nastalih od 2007. do 2020. godine, a tu je i interaktivna izložba proširene stvarnosti Virtualni božićni prozori. Ova izložba će donijeti dašak božićnog ugođaja koristeći animirane motive ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu, a bit će postavljena na 20 lokacija u gradu i to u parkovima, trgovima i velikim otvorenim prostorima - izjavila je <strong>dr.sc. Martina Bienenfeld</strong>, direktorica TZGZ.</p>