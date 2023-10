Koncertni film Taylor Swift je u američkim kinima zaradio između 95 i 97 milijuna dolara

'The Eras Tour Concert Film'

Najiščekivaniji film godine postavio je rekord za jedan koncertni film, premašivši 29,5 milijuna dolara koliko je zaradio film Justina Biebera pod nazivom 'Justin Bieber: Never Say Never' u prva tri dana prikazivanja

Film Taylor Swift 'The Eras Tour Concert Film' dominirao je tijekom vikenda američkim kinima, a od prodaje ulaznica u Sjedinjenim Državama i u Kanadi utržio je između 95 i 97 milijuna dolara, nedjeljna je procjena kino distributera AMC Theaters. Najiščekivaniji film godine postavio je rekord za jedan koncertni film, premašivši 29,5 milijuna dolara koliko je zaradio film Justina Biebera pod nazivom 'Justin Bieber: Never Say Never' u prva tri dana prikazivanja 2011. godine. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Konačni podaci o zaradi tijekom vikenda bit će objavljeni u ponedjeljak. Ako se trenutačne procjene održe, film Taylor Swift ipak neće uspjeti ispuniti najoptimalnije projekcije analitičara na kino blagajnama. Oni su predviđali da će na domaćem tržištu zarada tijekom vikenda iznositi između 100 i 140 milijuna dolara. Pjevačica je u srijedu rekla da dodaje još termina za prikazivanje filma i rane projekcije kako bi zadovoljila interes publike. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS