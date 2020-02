Kondža povodom Valentinova: 'Trebamo biti češće zahvalni...'

Hrvatska pjevačica Zorica Kondža (59) povodom Dana zaljubljenih pjevat će pred mnogobrojnom publikom u Lisinskom. Kondža je tom prilikom, u razgovoru za Story progovorila o Valentinovu te što za nju znači ljubav.

- Ponekad se baš na Valentinovo probudite neraspoloženi, ustanete na lijevu nogu i sve vam ide na živce, a drugi put nije tako. Srećom, zna se točno kad je Valentinovo pa ljudi mogu malo promisliti o onima koje vole. Zapravo, nekoliko dana prije toga trebali bismo svi razmisliti o tome kakav odnos imamo s dragim ljudima i pokazati im to - priča Zorica te dodaje kako trebamo češće biti zahvalni na voljenima, njihovom zdravlju i sreći.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim obilježavanja ljubavi, pjevačica će koncertom obilježiti i 35. godina glazbene karijere.

- Svaka je godina novi početak i svaki je novi projekt početak. Samo što sam sada iskusnija i imam više utakmica u nogama pa su ti počeci lakši. Danas sve gledam na drukčiji način. Naravno da se sjećam i samih početaka, bila su to lijepa vremena - prisjeća se Kondža te objašnjava kako je glazba izabrala nju.

- Uopće nisam izabrala glazbu, ona je izabrala mene. Mučila me govoreći mi da moram raditi samo to i ništa drugo. Popustila sam i pokušala, iako sam mislila da će mi to biti samo hobi. Nisam tada znala prave vrijednosti ni sebe ni glazbe. Bez obzira na to što sam željela raditi, ona me nekako napadala i nije mi dala mira. Ma nije mi dala ništa osim da osnujem obitelj. I tako vam izgleda moj život - malo glazba, malo obitelj. Kada vam glazba uđe pod kožu, teško je on nje pobjeći - govori pjevačica koja će u lipnju ove godine proslaviti 60. rođendan.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zorica je progovorila i o svojoj obitelji, suprugu Jošku (63) te sinovima Toniju, Ivani i Luki.

- Kada su djeca bila mlađa, to mi je bilo najljepše razdoblje. Tada smo stalno bili zajedno za stolom, razgovarali smo, ručali i pisali zadaću. Danas je to nemoguće jer jedan ima obaveze, drugi ide u školu, a treći kasni. Ponekad mi nedostaje to zajedničko vrijeme. Koristimo svaku priliku da se okupimo, ali život to često ne dopušta. Sjediti s obitelji za stolom najveći je blagoslov - zaključila je.

