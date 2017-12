Kondža: Uzela sam sve što mi je život kroz godine ponudio

Imam jedan život. Meni je bilo malo imati samo karijeru. Uzela sam sve od života što mi je pružio, i glazbu i obitelj, kaže pjevačica Zorica Kondža (57), koja je ponosna na svoj nadimak “Glas”.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Zorka, kako je zove njezin kolega i prijatelj Oliver Dragojević (70), jedna je od najuspješnijih dalmatinskih pjevačica koja se nikad nije odrekla rokerskih korijena.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL S kućnim prijateljem i kolegom Oliverom Dragojevićem snimila je duet ‘Ti si moj san’, a on je bio i gost na njezinu koncertu u Dvorani ‘Vatroslav Lisinski’. On je naziva ‘ikonom Splita’.

Kondža kaže kako joj je karijeru umalo “prikočila” sramežljivost.

- S 14 godina pozornica je bila mjesto na kojemu se nisam mogla ni zamisliti. Sve je krenulo kad me moj prijatelj Goran Taras zamolio da dođem u njegov bend jer su ostali bez pjevača. Teško sam pristala jer sam mislila da to neću moći, ali tako je počela moja karijera - kaže Kondža koja je odrastala u Kaštel Sućurcu. Ondje se učila prvim kulinarskim vještinama koje joj je vrijedno prenijela nona.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Djetinjstvo koje sam imala poželjela bih svakom djetetu. Velika obitelj, nas četvero djece, tri sestre i brat, baka, djed, majka i otac. Roditelji su bili zaposleni u tadašnjem Jugovinilu i Jugoplastici. Kako smo živjeli uz more, često nam je rodbina dolazila na ljetovanje. Uvijek je bila puna kuća i nikad nam nije bilo dosadno. Takvo sam djetinjstvo željela i za svoju djecu - kaže Kondža, koja je objavila osam albuma, od kojih pet s grupom Stijene, čija je pjevačica bila do 1984. godine.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Mnogo je nastupala i u inozemstvu te su već legendarne neke Zoričine anegdote, poput one kad je u New Jerseyju zamalo pila travaricu s članovima grupe Nirvana.

- Moja soba bila je na katu, a ispod je bio bar koji je vodio jedan naš čovjek, Zadranin. Čula sam buku, no mislila sam da su se to moji dečki vratili iz grada. Kasnije mi je gazda rekao da su to momci iz nekog popularnog benda imena Nirvana, koji mu uvijek popiju travaricu - priča o uspomenama Kondža.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Zorica je na početku karijere često nastupala na festivalima

Pjevačica koju Tony Cetinski (48) naziva “starijom sestrom” poznata je po vrhunskom balansiranju između karijere i privatnog života. Već je trideset godina u braku s glazbenikom i skladateljem Joškom Banovom (61), s kojim ima tri sina.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Naši sinovi su zaista različiti. Svima im je zajednička glazba i to je naša poveznica. Najstariji Toni svira bubnjeve i gitaru u nekoliko bendova. Ivan svira klavir, a Luka završava osmi razred. Još ništa ne svira. Uvijek je teško kombinirati karijeru i privatni život jer se ne bavite samo sa sobom, tako da nešto od toga mora patiti. Kod mene je to bila karijera, naravno, no nije mi žao - kaže Kondža, kojoj ponekad predbacuju kako nije, za svoj talent, snimila dovoljno albuma.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Njoj je, tvrdi, bitno da je ostavila trag, dokazala se publici te da se njezine pjesme i dalje pjevaju. Sinovi su, kaže, naučeni da kroz njihovu kuću prolaze velike glazbene ličnosti, poput Olivera Dragojevića, ali i mnogih drugih. Sa suprugom Joškom upoznao ju je pokojni Dino Dvornik.

Foto: Privatni album S Alenom Vitasovićem se sprijateljila nakon što joj je rekao kako ‘njegova majka obožava slušati njezin glas’

- Mnogo sam izlazila, a udala sam se u 27. godini. Svugdje me je bilo, sve sam vidjela i nije u Splitu bilo izlaska bez mene. S Joškom nije bila fatalna ljubav na prvi pogled, ali čini se da je bila prava - kaže Kondža o odabraniku s kojim često i glazbeno surađuje, a sve im se češće na pozornici pridruži i sin Toni.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Zorica kaže kako na nastupima najviše voli kad se njezina energija spoji s energijom publike. Jednom je, kaže, pjevala rock pod temperaturom i penicilinima, no koncert je, kaže, morala i htjela odraditi da ne razočara publiku.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL - Evo, već trideset godina opravdavam komplimente koje mi ljudi daju za glas i karijeru, ali nije mi teško. Volim to što radim. Nisam baš tolerantna prema sebi i, iako je faza dokazivanja iza mene, jako sam samokritična - priznaje Kondža, koja u budućnosti priželjkuje zdravlje, sreću i ljubav svoje obitelji te mnogo, mnogo glazbe.