Konstrakta: 'Ja sam žena koja pere samo šiške i ima madež'

Zarazni refren dobro poznate pjesme 'In corpore sano' oduševio je domaću publiku, ali i čitavu Europu. U emisiji 'Nedjeljom u 2' u gostima kod Aleksandra Stankovića (51) je bila Ana Đurić Konstrakta.

- Koja je tajna vaše zdrave kose - prvo je pitanje koje je voditelj postavio Konstrakti.

- Održavam samo šiške - našalila se ona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glazbenica je priznala je da se njezin život preko noći preokrenuo iako je u glazbenim vodama preko 20 godina. Otkrila je kako se ne snalazi u svijetu u kojemu nju gledaju kao 'veliku zvijezdu'. Voditelj ju je upitao misli li da će ju netko uspjeti 'kupiti'.

- Vrijeme će pokazati, imam dovoljno godina da znam što mi treba. I koliko mi je dovoljno. Stabilna sam. Bit će sigurno tu i šampon za 30 eura, možda pokleknem - rekla je sa osmijehom na licu glazbenica.

Stanković joj je rekao kako su se njenim stihovima i pjesmom 'In corpore sane' zarazili svi.

- Postala je narodska pjesma, ne vidim negativne komentare, a to me malo plaši. Drago mi je da je pjesma ušla u narod. Djeci se također sviđa, a na njih nisam računala. To je dobar pokazatelj čitave situacije. Riječi su jako pamtljive, a također i koreografija - komentirala je.

Turbofolk u Srbiji je dominantan, a voditelja je zanimalo što Konstrakta misli kako je njezina pjesma koja je drugačija pobijedila na 'Beoviziji'.

- U našoj stvarnosti turbofolk postoji, ali publika ima potencijal da prepozna nešto što je drugačije, što se sada i pokazalo - rekla je.

Otkrila je i da joj se nekada teško nositi sa 'slavom' te da joj je ponekad naporno davati sve intervjue.

- Bude mi nekada naporno, sada mogu birati kada ću davati intervjue i kome. Dnevno dobijem 15 zahtjeva za intervju. Sve zanima tko je ta Konstrakta, a ona je obična žena, ima šiške i ima madež.

Ranije nije pratila Euroviziju, a sada je imala priliku sve i proživjeti.

- Nisam znala ni koji je sistem glasanja - otkrila je ona.

Organizacija Eurosonga u Torinu kaže bila je u stilu Italije. Komentirala je ona i pobjedničku pjesmu.

- Više mi se svidjela pjesma koja je bila prošle godine. Nije nešto čemu bi ja dala puno bodova, ali mislim da je publika pokazala solidarnost prema situaciji koja se događa u Ukrajini - objasnila je.

Konstrakta je na Eurosongu od Hrvatske dobila 12 bodova.

- Iskreno, očekivala sam - priznala je glazbenica.

Po zanimaju je Konstrakta arhitektica, ali se tim poslom ne bavi. Odlučila je to kada je postala majka.

- Zadovoljna sam odlukom, ne mislim da sam pogriješila. Djelovalo je praktičnije da budem u kući. Sa suprugom sam se sve dogovorila - govori.

Priznala je i da joj nije bitno kakvu će glazbu njezina djeca slušati.

- Što će moja djeca slušati je do njih. Voljela bih da budu zadovoljni da prate sebe - rekla je Konstrakta.

Ljepota njezine pjesme, kaže, je u onome kako to slušatelji čuju, a ona često izbjegava pitanje 'Što je pjesnik htio reći'?

- U nekoliko pjesama već krećem od toga nekog medijskog naslova, a sadržaj je često isprazan. Obećava se svemir, a toga nema - zaključila je.

