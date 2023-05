Konstrakta je bila dio srpskog žirija na Eurosongu, priznala je za koga je glasala u finalu...

Na ovogodišnjem Eurosongu, među članovima srpskog žirija našla se i kantautorica Konstrakta (44) koja ja priznala da je glasala za Finsku i Sloveniju.

Mnogi obožavatelji Eurosonga nisu oduševljeni Loreeninom pobjedom te smatraju da je trebao pobijediti Finac koji je dobio i najviše glasova publike.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Slovenci su bili nepretenciozni, simpatični. Finac je bio negdje po mom senzibilitetu. Postoji taj nesklad kako je publika glasala i onoga kako je žiri glasao. Finac je, recimo, bio miljenik publike i odnio je više bodova, međutim, žiri je prepoznao Loreeninu pjesmu kao nešto što zaslužuje pažnju. Ja osobno nisam ljubiteljica toga da se netko tko je već pobijedio na Euroviziji tamo ponovno pojavi, s obzirom na to da postoji ta pristranost publike u startu. To, naravno, dovodi do toga da to natjecanje više nije toliko fer - rekla je Konstrakta za srpske medije.

Konstrakta je prošle godine pobijedila na Eurosongu, a ovogodišnje rezultate, kaže, nije očekivala.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Mene su iznenadili rezultati. Ono što je super jest to da je Luke ušao u finale. To je i meni bio cilj prošle godine, samo da se uđe u finale, pa ćemo poslije lako. Možda smo u nekim trenucima mislili da ćemo kotirati više, sudeći po tome kako je publika reagirala na Lukeovu pjesmu i kako je bio podržavan u toj eurovizijskoj zajednici. Mada, sve u svemu, mislim da smo se dobro predstavili, Luka je imao jako lijepe intervjue koje je odradio u međuvremenu, dobra je bila pjesma, dobar je bio nastup. Ja sam zadovoljna, iako sam očekivala da će na kraju biti drukčiji raspored bodova - priznala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, naši Letovci završili su na 13. mjestu sa 123 bodova. Hrvatska je od publike dobila 112 bodova. Portugalski žiri je dao prve bodove Hrvatskoj, 3 boda, a Srbi su nam dali 8 bodova.

