Konstraktinu pjesmu nominirali za najbolji tekst na Eurosongu

Osim natjecanja za najbolju pjesmu Eurosonga, fanovi ovoga glazbenog spektakla ocjenjuju i kvalitetu tekstova. Jedan od portala koji ocjenjuju originalnost tekstova svih pjesama koje će se natjecati u polufinalu i finalu nizozemski je Eurostory.nl. Prema njihovu izboru, među šest nominiranih za najbolji originalni tekst je pjesma “In corpore sano” srpske predstavnice Ane Đurić Konstrakte (43). Napisali su i zašto su odabrali Konstraktu.

- Žiri je ocijenio da je prva rečenica pjesme, ‘Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle’, među onima koje se najviše pamte u povijesti Pjesme Eurovizije. Slezena nikad nije spomenuta na eurovizijskom natjecanju, a ostatak teksta ‘prilično je bizaran’, ali i ‘koherentan’. Tekst se gradi prema argumentaciji koja se dotiče nemogućih standarda ljepote i zdravlja koji su postavljeni za javne osobe - objasnio je žiri nizozemskog portala.

Nagrada za najbolji tekst portala Eurostory.nl dodjeljuje se od 2016. godine, a među dobitnicima se, između ostalih, nalaze Džamala, ukrajinska predstavnica i pobjednica iz 2016. godine, kao i prošlogodišnji pobjednici, talijanski bend Maneskin.

Inače, na službenom YouTube kanalu Konstrakta je do danas prikupila više od 13,600.000 pregleda i rekla je da se još ne može načuditi nagloj popularnosti.

- Nije mi bilo lako sabrati se. Kad nešto postane viralno, sadržaj se proizvodi sam. I to je OK, tu nisam opterećena, to ide samo od sebe. Ali s druge strane, iako razumijem princip aktualnosti po kojem funkcioniraju mediji, ne mislim da je ovo situacija za koju je taj princip primjeren. Nije bilo nužno da danima dobivam nebrojeno mnogo poziva na telefon. To me dovelo u ozbiljnu frustraciju nekoliko dana jer nisam mogla svima odgovoriti. To je bilo nemoguće - rekla je Konstrakta u razgovoru za Novosti.

Konstrakta je najavila da će tekst pjesme prevoditi i na druge jezike, ali da će na Eurosongu pjevati na srpskom.

- Tekst je preveden na engleski u spotu koji je izašao kao službeni spot na kanalu Eurovision Song Contest, ali ubacit ćemo i druge jezike što prije, no u Torinu ću pjevati na srpskom - rekla je Konstrakta, čiji se tekst našao u izboru za najbolji uz pjesme koje će pjevati predstavnici Australije, Velike Britanije, Italije, Ukrajine i Švicarske.

