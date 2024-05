Kontroverze zbog irske pjesme: 'Sotonizam! Ne dam djeci da to gledaju'; 'Prepala je sve bakice'

"Mene je strah subote zbog Irkinje", objavila je na društvenim mrežama jedna mlada ljubiteljica Eurosonga. I nije jedina. Nastup irske predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu šokirao je mnoge ljubitelje natjecanja, puno je onih koji smatraju da nikako nije prikladan, ali puno je i onih koji brane njezinu umjetničku slobodu...

Baby Lasagna sinoć nastup u klubu u centru Malmöa

Bilo kako bilo, Bambie Thug u utorak je izborila plasman u veliko finale, gdje bi, sudeći po kladionicama, trebala ostvariti dobar rezultat. Većina njih prognozira joj ulazak među pet najboljih.

- Ja svojem djetetu neću dopustiti da gleda Euroviziju u subotu. Ovo je jednostavno previše - napisala je jedna korisnica na društvenim mrežama, a javili su joj se i drugi ljudi koje dijele to stajalište.

- Nijedna bakica s istoka Europe neće gledati Eurosong zbog ovog - jedan je od YouTube komentara.

Pišu kako pjesma sadrži elemente okultnog, elemente sotonizma...

- Irci su veliki katolici. Kako su ovo odlučili poslati? Što se događa? - upitao se jedan korisnik Facebooka.

- Ovo je kao nešto iz horor filma. Ono vrištanje na početku. A cura zapravo ima lijep glas -nižu se komentari na Twitteru.

Ima i onih koji brane Irkinju.

"Nije me uopće briga hoće li pobijediti. Ovo je najbolja pjesma ove godine", "Ovo na početku je bilo najboljih 30 sekunda u povijesti natjecanja", "Bila je perfektna. Neki ljudi jednostavno ne shvaćaju umjetnost", "Konzervama uvijek nešto smeta..." samo su neki od komentara onih koji brane Bambie Thug.

- Razljutit ću one koje treba. One koji ograničavaju ljubav, suosjećanje, razumijevanje... Ljude s ekstremne desnice, one koji ne prihvaćaju transrodne osobe, a i nekoliko svećenika se naljutilo - kazala je Bambie uoči Eurovizije.

- Posebnom me čini što sam queer i što sam vještica - kazala je nakon prolaska u finale Bambie, koja se deklarira kao nebinarna osoba...