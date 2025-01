Kontroverzna izjava Lee Curtis: Požari u LA-u izgledaju kao Gaza

Cijeli Pacific Palisades izgleda, nažalost, kao Gaza ili neka od onih zemalja razorenih ratom gdje su se dogodile strašne stvari, rekla je Jamie Lee Curtis (66) tijekom intervjua za The Last Showgirl objavljenog na platformi X.

Njen komentra izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Uspoređivati požare s ratnim zonama nije u redu; Nemojte uspoređivati prirodne katastrofe s genocidom; Dva potpuno nepovezana događaja; To je pomalo uznemirujuće, riječi su važne, pogotovo kada dolaze od nekoga s njezinim utjecajem, samo su neki od komentara na X-u.

Prije nekoliko dana, glumica je jedva zadržala suze dok je govorila o razornim požarima u Los Angelesu.

- Moja zajednica, a možda i moj dom, gori. Moja obitelj je sigurna. Mnogi će moji prijatelji izgubiti svoje domove. I mnoge druge zajednice. Toliko je proturječnih izvješća. Uz svu tehnologiju čini se da ima vrlo malo informacija. MOLIM VAS OBJAVITE ČINJENICE! POMOĆI ĆE ONIMA KOJI SE PITAJU! Situacija je zastrašujuća i zahvalna sam vatrogascima i svim dobrim Samaritancima koji pomažu ljudima da se udalje od požara. Susjedi su se pobrinuli za susjede. SVI sve uzimamo zdravo za gotovo jer svi živimo svoje živote, ali kada to pogodi vašu zajednicu, to je posebno šokantno. Život po životnim uvjetima. Ako je ikada bilo potrebe za korištenjem izraza MOJA RUKA U TVOJOJ, to je upravo sada. Pazite jedno na drugo. Sklonite se s puta i pustite vatrogasce da rade svoj posao. Molite ako vjerujete u to, a čak i ako ne vjerujete, molite za one koji vjeruju - napisala je glumica.