- Ljudi, \u017eelim vam svima sretnu novu godinu. Hvala vam za svu ljubav i podr\u0161ku kroz ovo putovanje. To mi je jako puno zna\u010dilo. To \u0161to sam postala mama je stvar koja me u potpunosti ispunila. \u0160aljem ljubav svim supermamama. Veliki zagrljaj svim \u017eenama koje su trudne u ova izazovna vremena - napisala je Minaj.\u00a0

Njezini pratitelji, kojih je vi\u0161e od 125 milijuna, rekli su joj da treba biti ponosna na sebe i sve one koji su je podr\u017eavali dok je bila trudna u vrijeme pandemije. Za\u017eeljeli su joj sve najbolje i da ima \u0161to manje neprospavanih no\u0107i zbog prinove.\u00a0

Pjeva\u010dica je zapo\u010dela vezu s kontroverznim\u00a0producentom\u00a0Kennethom Pettyjem\u00a0(42) krajem 2018. godine. Petty ima mra\u010dnu pro\u0161lost koja uklju\u010duje\u00a0zatvorske kazne zbog poku\u0161aja silovanja 16-godi\u0161njakinje te\u00a0ubojstva bez predumi\u0161ljaja, a\u00a0od 2013. je na slobodi.\u00a0

Vjen\u010dali su se u tajnosti u listopadu pro\u0161le godine, a vjen\u010dano prstenje platili su \u010dak sedam milijuna dolara. Rije\u010d je o skupocjenim dijamantima u koje su se, isti\u010du, zaljubili na prvi pogled.\u00a0