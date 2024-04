Kontroverzni Desingerica: Volim 'mlatiti' ljude tenisicom, ali ja sam zapravo obiteljski čovjek

To je vrsta ljudske potrebe, koju ima publika pa onda i ja. Prvi redovi su svi bosi, ja se napunim s 10 tenisica u hlačama, kao da pištolje imam. Publika možda ima veću potrebu od mene, govori nam beogradski reper Dragomir Despić (31), poznat kao Desingerica. Javnost su šokirale snimke s njegovih krcatih nastupa gdje ljude 'mlati' tenisicama po glavi. Brojni su osudili takvo ponašanje, no on u tome vidi čistu zabavu.

- Prvi nastup je bio u Crnoj Gori, neka dnevna zabava. Prvo sam krenuo šlapom 'mlatiti' ljude, to mi se sviđalo kako se šlapa savije pa pukne. Navukao sam se na to i postalo mi je normalno na nastupima. Nema tu da ja sjednem pa razmišljam, jednostavno kako se dogodi. Sve je brdo spontano - priča nam Desingerica.

'Bili su šokirani kad sam to napravio'

Kaže da su nakon tog 'performansa' svi bili šokirani pa tako i njegov tim.

- Svi su se hvatali za glavu. Pun klub, ne vjeruje nitko. Poslije toga su neki menadžeri bili kao: 'Nemoj to raditi', a ja se suzdržavam da ne skinem tenisicu. Borim se sa sobom da ne 'mlatim' nikog po glavi. Ali ljudi to vole, sami traže i sami skidaju svoje tenisice. Ja se sad koristim tuđim alatom, oni meni bacaju svoje tenisice - opisuje nam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 desingerica | Video: 24sata Video

'Bacit ću se u publiku'

Kaže da mu se to 'ne gadi' i da osjeća 'sreću i euforiju'. Nije siguran kako će svoj upečatljivi nastup izvesti u Areni Zagreb 11. svibnja, kad gostuje na 'Balkan festivalu', zajedno s Voyageom, Nuccijem, Barbarom Bobak, Zerom, Sajferom, Rimskim i Coronom.

- Ne znam koliko će bina biti udaljena od publike, ali možda uđem u publiku. Ako ništa, mačevat ćemo se. Ja njima moje tenisice, oni meni svoje pa dokle stignemo - priznaje Desingerica.

Foto: Instagram

Firma mu u stečaju

Mlađim generacijama je itekako poznata njegova izjava: 'Nikad nećeš biti gas', a mi smo ga upitali komu od estradnih zvijezda na hrvatskoj sceni 'treba gas'.

- Hrvatskoj estradi isto to treba. Nekoj starijoj gardi koja se uspavala i radi neke starije pjesme, ne prati ovo moderno. Trebaju se 'mlatiti', pun gas - govori reper kojemu je firma otišla u stečaj.

- Evo bajo, imam torbicu s rupama, čarape isto. Majica stara četiri, pet godina. Sezona će spasiti jer idem gol bez majice, neću morati ulagati u garderobu - kaže nam Desingerica.

Zagreb: Najavljen Balkan Festival koji će se održati u Areni Zagreb 11. svibnja | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Otac i suprug

Čeka ga radno ljeto i dogovoreni nastupi diljem regije, a mnogi ne znaju da je ovaj kontroverzni reper ima trogodišnju kćer Dunju.

- Pogotovo žene zaborave da sam otac, poslije ponoći - nasmijano će.

U braku je sa suprugom Nevenom i priznaje da priželjkuje slobodne dane kako bi ih proveo s obitelji.

- Volim kad smo zajedno, zajednički ručkovi, druženja... Kad sam sa ženom, onda sam gol u krevetu. Lijepo vrijeme provodimo, ja sam obiteljski čovjek. Idemo u vikendicu, radim glazbu, jedemo. A kad sam vani onda mi je život polupan - zaključuje reper.

Foto: Instagram