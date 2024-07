Kontroverzni Desingerica: 'Ženi smeta kad ljudima pljujem u usta, a moji roditelji su ponosni'

Beogradski reper Dragomir Despić (31), poznat kao Desingerica, već je postao poznat po svojim kontroverznim nastupima, a njegov 'zaštitni znak' je udaranje tenisicama po glavi svojih obožavatelja. Nedavno ga je tijekom 'performansa' iznenadio potez jednog obožavatelja, koji mu je polizao stopalo. Taj čin je izazvao mnoštvo negativnih rekcija, a reper smatra da na sceni ne radi ništa loše pa 'ne zna zašto ga ljudi osuđuju', piše Mondo.

Reper je trenutačno u Crnoj Gori, a za tamošnje medije je ispričao kako mu je obitelj bila velika podrška kroz život, iako je istaknuo da su mu 'roditelji bili skeptični na samom početku njegove glazbene karijere', piše Mondo.

- Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti... Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka - rekao je Desingerica.

Desingerica je otkrio i što njegova supruga Nevena misli o njegovim nastupima.

- Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povod da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam što bih radio u toj situaciji, ne želim ni razmišljati o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila - objasnio je.

Bez obzira na njegove nastupe što ih neki smatraju vulgarnim, reper je omiljen među mladima, a trap pjesmama, poput hita Ccokolada, dominira YouTube treningom.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Uoči nastupa na Balkan festivalu u Areni Zagreb, Desingerica nam je otkrio tko mu je najzgodnija Srpkinja, otkud dolazi njegovo ime i bili htio ući u ring. | Video: 24sata Video

- Ne radim ništa loše, svaki put mijenjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći što je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - poručio je.