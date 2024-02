Kopiraju kuhanje, pjevanje, kvizove... A nema nam do HNL-a

Ljudi se pred kamerama vjenčaju, kuhaju, mršave, pjevaju, neki u kvizovima, kojih ne manjka, dokazuju da nisu baš “najoštriji nož u ladici”.

U međuvremenu je bio i Megadance party, a, zamislite, ima onih kojima i to smeta. Uz Prijovićku i slične, koji su po njima “dno dna”, sad im ne valja ni taj Megadance party. E.T., Colonia, Vlatka Pokos, Alka Vuica, Minea... izredali su se na pozornici i razveselili narod, ali ne, oni koji baš dobro razumiju muziku, iako ne razumiju da svatko može slušati što želi, sad im priznaju kako je to lijepo vraćanje u nostalgiju, ali da je to, zapravo, jedan običan šund. Eto, nikad dosta.

To je prošlo, ali ima novih vijesti. A to je još jedan kviz na jednoj od televizija. Kako se slijede u kulinarskim emisijama, pa u pjevačkim i reality showovima, sad su počele i u kvizovima. I neka, znanja nikad dosta, čovjek uči dok je živ. Mali je problem što je znanje moć, ali je nemoćna u svijetu neznalica. No, nek’ se narod veseli. Kruha i igara.

Pa kad smo kod igara, svi se mogu sakriti iza jedne legende, dobre stare Prve hrvatske nogometne lige. Nema tu scenarija, kopiranja, to je, laičkim jezikom rečeno, nenatkriljivo. Samo za prave televizijske bonkuloviće. Ma i životne. Iz kola u kolo dokazuje se da je to prava stvar, a na državnoj televiziji može se vidjeti samo jedna utakmica po kolu.

Dragulj je bio u prošlom kolu, teren u Velikoj Gorici na utakmici Gorice i Rijeke, nakon proloma oblaka bio je kao močvara. Nije to smetalo nogometašima, vidjeli smo četiri jedanaesterca, borbu, igru baš i ne, ali koga briga. Pa to je HNL...