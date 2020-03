Korona spriječila i Eurosong! Otkazani su nastupi izvođača

Globalna pandemija korona virusa zaustavila je u potpunosti svijet, a sportska natjecanja i glazbene manifestacije u takvom izvanrednom stanju ipak su sporadične. Nakon što je čak i Europsko prvenstvo u nogometu odgođeno za 2021., a najveći glazbeni festivali poput Coachelle već su izvjesili nove, jesenske datume, postalo je izvjesno da sličan scenarij očekuje i Eurosong.

Potvrdili su to i organizatori, a šuškanja proteklih nekoliko dana pokazala su se točnima. U Rotterdamu se 2020. neće pjevati, ali Nizozemci se nadaju da hoće 2021.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF