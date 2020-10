Korona u Gavelli: Prekidaju se 30. Marulićevi dani u Splitu...

<p>Uprava splitskog Hrvatskog narodnog kazališta u subotu je odlučila prekinuti 'Marulićeve dane' kako bi zaštitila zdravlje publike i sudionika tog festivala s obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju u ansamblu Gavelle koji je trebao gostovati na Danima.</p><p>To je zagrebačko kazalište s tri predstave trebalo gostovati na Festivalu, no u ansambl je ušao korona virus pa je Uprava donijela odluku o prekidanju festivala, izvijestili su iz splitskog HNK.</p><p>U priopćenju su istaknuli da se sezona u HNK nastavlja normalno od sljedećeg tjedna, prema objavljenom rasporedu, a u kazalištu žale što su morali prekinuti festival koji se do sada uspješno odvijao, no briga za zdravlje publike i zaposlenika na prvom im je mjestu.</p><p>- Vjerujemo da naša publika dobro razumije razloge ove odluke, do kojih je došlo zbog strogog pridržavanja epidemioloških mjera, čime je spriječeno širenje virusa, i da će nastaviti posjećivati naše predstave u epidemiološki sigurnom okruženju kazališta - stoji u priopćenju.</p><p>S obzirom da su glumci Gradskog dramskog kazališta Gavella u petak imali generalni probu pred današnji nastup, tijekom koje se doznalo da su neki sudionici pozitivni na korona virus, jutros u kazalištu traje dezinfekcija prostora. Iz Gradskog kazališta Gavella kratko su potvrdili za Hinu da je u ansambl ušao koronavirus.</p>