Kostelić snimio film o jedrenju preko oceana: 'Podrška obitelji? Supruga bi radije da sam doma'

U svakom sportu treba dati gasa kad je najteže, rekao nam je skijaški velikan Ivica Kostelić (44) uoči premijere njegova filma "Transat", u kojem je u jedrilici "dao gasa" preko Atlantika. Film u kojem je dokumentirao svoju trotjednu avanturu u bespućima oceana stigli su pogledati njegov otac Ante (85) i sestra Janica Kostelić (41).

Nasmijani Kostelići okupili su se u ponedjeljak u Branimir Centru, što je prava rijetkost jer se Ante i Janica već neko vrijeme drže podalje od očiju javnosti. Na premijeru nije stigla Ivičina supruga, Islanđanka Elin, s kojom ima četvero djece: sinove Ivana i Leona te blizanke Janu i Katju. A što Elin misli o njegovim opasnim avanturama?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Svi me to pitaju - smije se Ivica pa dodaje: 'Ona bi radije da sam ja doma, ali zna koliko mi to znači. Zna da imam potrebu natjecati se, otisnuti se od ovog svijeta'.

Vrijedi li za Kostelića onda da je obitelj najveća podrška?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne mogu reći da su najveća, ali bez njih ništa ne bi bilo moguće. To je sport u kojem je potreban konsenzus, često izbivate od kuće, obiteljska podrška je ključna - govori on.

Oceansko jedrenje ga je uvijek privlačilo, a u tom se ekstremnom sportu odlučio okušati nakon što je završila njegova skijaška karijera.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

- Uvijek sam bio impresioniram s tim natjecanjem, neljudskim uvjetima u kojima je teško funkcionirati, kada sam se prestao profesionalno baviti skijanjem, otvorilo mi se vrijeme da se okušam u jedrenju. To je i dalje jedan od rijetkih sportova u kojem mogu dobro funkcionirati čak i sa svojim lošim koljenima - rekao nam je Ivica.

U iznimno teškim uvjetima na Atlantiku proveo je tri tjedna. U nekim je trenutcima, govori, bilo zaista teško, ali odustajanje nije bilo opcija.