Kovačić je postao maneken za svoju suprugu, pozirao uz more

<p>Nogometni reprezentativac <strong>Mateo Kovačić</strong> (26) sa suprugom<strong> Izabel Kovačić</strong> (27) je u slatkom iščekivanju. Par je u braku tri godine, a ovoga bi im ljeta u obitelj trebala doći prinova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mateo i Izabel zajedno su 10 godina</strong></p><p>Dok ne provodi vrijeme sa ženom i ne trči za loptom, Mateo na kratko postaje i maneken. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj pozira uz more u plavim kupaćim gaćama.</p><p>Pozirao je kako bi predstavio Izabelin brend i u opis kratko napisao:</p><p>'Nikada nisam umoran od plavog neba, plavog oceana i plavih kupaćih gaćica. Napravite nešto korisno za Zemlju i koristite reciklirane materijale'. Njegovi pratitelji su mu u komentarima pisali kako mu plava boja pristaje.</p><p>Mateo ne objavljuje često 'manekenske' fotografije. Na njegovim društvenim mrežama možemo najčešće vidjeti one s nogometnih utakmica i zajedničke fotografije sa suprugom.</p><p>A Izabel je prije nekoliko dana podijelila njihovu zajedničku fotografiju prvi puta nakon što se saznalo kako čekaju dijete. </p><p>- Trostruka ljubav - napisala je u opis fotografije na kojoj je suprug grli i ljubi. Golupčići su se i modno uskladili. Ona je odjenula bijelu haljinu dok je on nosio bijelu košulju i tenisice.</p><p>Izabel i Mateo započeli su vezu prije 10 godina. Često su se viđali na nedjeljnim misama pa su se zaljubili jedno u drugo.</p>