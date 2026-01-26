Kraftwerk stižu u pulsku Arenu

Kultni njemački glazbenici Kraftwerk donose svoju Multimedia tour u pulsku Arenu u utorak 28. srpnja 2026. Na ekskluzivnom sjedećem koncertu Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere koja traje više od pet desetljeća. Pulska Arena i jedan od naših najljepših koncertnih prostora tako će usred ljeta ugostiti grupu koja slovi za pionire elektroničke glazbe.

Nakon što su odsvirali brojne koncerte po svijetu, na red je došla i međunarodna turneja koju donose i u Hrvatsku. Kraftwerk u povijesni amfiteatar donosi elektroničku glazbu, računalne animacije i fuziju koncerta i umjetnosti, što njihove nastupe opisuje kao pravi “Gesamtkunstwerk” - potpuno umjetničko djelo.

Foto: promo

Kao multimedijalni projekt Kraftwerk je nastao 1970. godine kada su Ralf Huetter i Florian Schneider postavili Kling Klang Studio u njemačkom Düsseldorfu gdje su i producirali sve albume. Do sredine 70-ih grupa je postala međunarodno poznata zbog svog revolucionarnog elektroničkog zvuka. Kraftwerk od tada drži kultni status zahvaljujući stalnom eksperimentiranju s robotikom i raznim tehničkim inovacijama, a njihova futuristička vizija glazbe stvorila je soundtrack za 21. stoljeće.

Nastupi uživo oslikavaju uvjerenje Ralfa Huettera, osnivača Kraftwerka, kao i cijelog tima o uzajamnom doprinosu strojeva i ljudi. Sa svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima utjecali su na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa, do techna i synth popa. Albumi poput “Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “The Man-Machine” ili “Computer World” upisali su ih u glazbenu povijest i označili jednim od najvažnijih bendova.

Istovremeno Kraftwerovom doprinosu svijetu glazbe svjedoči i Grammy za životno djelo, a 2021. grupa je uvrštena i u Rock & Roll Hall Of Fame. “3-D The Catalogue” iz 2017. osvojio je i Grammyja za najbolji album dance/elektroničke glazbe. Nakon što su Kraftwerkovi 3-D koncerti obišli mjesta kao što su MoMA muzej u New Yorku, Operu u Sydneyju, Tate Modern muzeja u Londonu ili berlinsku Neue National Galerie, vrijeme je za retrospektivu njihovog glazbenog kataloga.

Foto: promo

Pulska Arena, možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima, bit će savršena lokacija za doživjeti presjek karijere kultnih glazbenika elektroničke glazbe.

Ulaznice po cijeni od 56 do 92 eura, ovisno o sektoru unutar Arene, u prodaju kreću u srijedu, 28. siječnja 2026. u 20:00 kroz sustav Eventim