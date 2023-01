Kralj Charles i Camilla prisilili su Kate da promijeni ime: 'To su napravili zbog sebičnih razloga'

Ako je to razlog, onda im nisu sve na broju, komentiraju pratitelji nakon što je princ Harry (38) otkrio da je princeza od Walesa, Kate Middleton (41) morala promijeniti ime kad se udala za princa Williama (40). To je bila želja Charlesa (74) i Camille (75), stoji u memoarima.

Williamovoj supruzi pravo ime je Catherine, ali svi su je znali kao Kate pa su je svekar i svekrva pritisnuli da promijeni početno slovo imena iz C u K. Razlog je, ističe Harry, to što je previše imena u obitelji počinjalo sa slovom C (Charles, Camilla, Catherine).

Da je ostavila ime Catherine, to bi bilo vrlo zbunjujuće pri korištenju šifri ili osobnih monograma članova kraljevske obitelji s obzirom na to da troje članova ime počinje sa slovom 'C', isticali su sadašnji kralj i kraljica supruga.

Princ Harry također je u knjizi pričao o tome koliko se njegovu ocu Charlesu sviđala kosa Kate Middleton i znao je pričati o njezinoj dugoj, smeđoj kosi, ističe Daily Mail. Žene koje su imale minimalno šminke i čija je kosa bila spuštena, sviđale su se Charlesu i pokojnoj kraljici Elizabeti II. Zato je, kaže Harry, Meghan došla raspuštene kose na dan upoznavanja s Charlesom i Camillom.

Harryjeva knjiga 'Spare' (Rezerva) izlazi 10. siječnja, a ime je dobila po tome što je Charles rekao princezi Diani nakon drugoj porođaja: Dala si mi nasljednika i 'rezervu', moj je posao završen.

