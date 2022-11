Kralj Charles i William psovali su nakon komentara Donalda Trumpa o Kate Middleton...

Kralja Charlesa (73) i njegovog sina, princa Williama (40) razljutili su komentari bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (76) o Kate Middleton (40).

Američki pisac i novinar Christopher Andersen u biografiji The King: The Life of Charles III. navodi da je zaposlenik kraljevske obitelji priznao da je nakon Trumpovih izjava došlo do 'bujice psovki princa Charlesa i njegovih sinova'.

- Kate Middleton je sjajna - ali ne bi se trebala sunčati gola - za to treba kriviti samo sebe - tvitao je tada Trump.

Golišave fotografije princeze Kate nastale su prilikom odmora u Francuskoj. William i ona snimljeni su na jednom privatnom imanju, dok je bila u toplesu. Izazvale su veliki skandal kada ih je objavio francuski tabloid Closer.

- Tko se ne bi slikao s Kate i zaradio puno novca ako se ona sunča gola? Hajde, Kate! - zaključio je Trump.

