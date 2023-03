Kralj Charles službeno proglasio gitarista 'Queena' Briana Maya vitezom: Stvarno sam bez riječi

Britanski Kralj Charles (74) posebnu je čast iskazao gitaristu grupe Queen Brianu Mayju (75) učinivši ga vitezom na današnjoj službenoj ceremoniji. Svečana se procedura održala u Buckinghamskoj palači, a gitarist se zahvalio na svom Instagram profilu.

- Bez riječi - napisao je May.

Brian je na ceremoniji proglašen vitezom te će odsad biti poznat kao Sir Brian May. Zaslužan je bio za osnivanje 'Queena', a odlikovanje je dobio zbog doprinosa glazbi i humanitarnom radu.

May se oglasio za agenciju AP te rekao kako se nada da će mu ova titula pomoći u borbi za pravdu i za ljude koji nemaju glas te dodao:

- Možda će me sada više ljudi slušati što imam za reći nego prije, kada kažem Sir Brian May na telefonu.

Brian je 2002. godine, povodom 50. godišnjice vladavine kraljice Elizabete, svirao himnu 'Bože, spasi kraljicu' na krovu Buckinghamske palače, a nastupao je 2022. povodom 70. godišnjice vladavine kraljice.

Foto: POOL

Rekao je da ipak postoji netko tko se tituli viteza više veseli. Riječ je o njegovoj supruzi Aniti Dobson.

Foto: Instagram/ Brian May

- Oduševljena je, jako je sretna zbog toga. Da, Lady Anita će uživati ​​u tome, a meni je uzbuđenje što joj to mogu na neki način prenijeti. Čini me ponosnim što je dobila čast pored mene jer sam Bog zna da ne bih bio ovdje bez nje - rekao je May koji je u braku s Anitom već 22 godine.

