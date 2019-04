Kraljevi, kraljice i greške: Tko bi bio najbolji vladar Westerosa

Serija 'Igra prijestolja' od samog početka bazirana je na jednoj stvari, što i sam naslov kaže - borbi za tron. U dosadašnjih sedam sezona imali smo ukupno 11 kandidata za prijestolje, 11 ljudi koji su sebe nazivali kraljevima. Svi oni su imali su svoje mane i vrline, uspjehe i neuspjehe, uspone i padove. Tko bi bio najbolji vladar fiktivnog kraljevstva, teško je odlučiti, ali nakon dužeg razmišljanja, premještanja, ponovnog premišljanja, donosimo vam našu listu.

11. mjesto - Joffrey Baratheon

Foto: IMDB/HBO

Bez ikakve prave konkurencije, ovo mjesto je odavno rezervirano za Joffreyja Baratheona. Sin rođen u incestuoznoj vezi Jaimea i Cersei Lannister došao je na tron nakon smrti svojeg 'oca' Roberta. Teška su to bila vremena, Robb Stark rušio je vojsku Lannistera u svakoj bitci, a s druge strane svijeta prijetio je Stannis Baratheon. Ali Joffrey se nije pretjerano zamarao s kraljevskim dužnostima. Njegova majka nadala se kako će sina moći kontrolirati, ali ubrzo je i ona shvatila da je kruna pripala najgoroj mogućoj osobi. Unatoč obećanju o milosti odsjekao je glavu Nedu Starku i tako izazvao rat, njegovu kćer je mučio na svakom koraku, prostitutke koje su mu poslane da s njima uživa bi mučio i ubijao.

Foto: IMDB/HBO

Nije ni na bojnom polju bio nešto uspješniji. Iz jedine bitke u kojoj je sudjelovao je pobjegao u krilo mamici. Nesposoban koliko glup, glup koliko zločest, zločest koliko arogantan. Za njim vjerojatno nije ni rodbina žalovala nakon što je otrovan na vlastitom vjenčanju.

Ocjena: 0

10. Viserys Targaryen

Foto: IMDB/HBO

Zadnji zmaj, nazivao je sebe ovaj mladić svijetle puti, koji je kako bi se vratio na tron odlučio angažirati vojsku Khala Droga. Jedinu osobu koja ga je podržavala, vlastitu sestru Daenerys, je tukao i omalovažavao, a nije se potrudio naučiti nikakve običaje vojske Dothrakija koje je trebao voditi u bitku. Njegov idiotski plan da će on s vojskom Dothrakija, koji nikad nisu prešli more, krenuti u lov na prijestolje, obio mu se o glavu.

Foto: IMDB/HBO

Cijelo vrijeme je ponavljao da hoće krunu, a na kraju ju je i dobio. Dobro u obliku rastaljenog zlata koje mu je proliveno po glavi. Nešto manje monstrum od Joffreyja, ali svejedno užasan vladar. Ni sestra nije žalila za njim dok joj je umirao pred očima...

Ocjena: 0

9. Tommen Baratheon

Foto: IMDB/HBO

Ni kriv ni dužan završio je na tronu nakon smrti svojeg brata, a za tu funkciju nikako nije bio spreman. S bratom nije dijelio nikakve karakteristike, Tommen je bio drag, obazriv, pristupačan, dobar, ali bitnije od toga - premlad, prenaivan i previše povodljiv. Naoružao je, zapravo dao je dopuštenje majci da naoruža vjerske fanatike, i tako je uz ratove koji su prijetili King's landingu dobio i jedan u vlastitom gradu. Nikad nije pokazivao odlučnost, pa i dozu grubosti, što bi pravi kralj morao.

Foto: IMDB/HBO

Uostalom, dopustio je nekakvim vjerskim fanaticima da mu zatvore prvo suprugu, a onda majku golu paradiraju kroz grad. Na kraju je pola grada otišlo u zrak nakon eksplozije, a mladi Tommen je , nespreman na sve to ludilo, odlučio skončati vlastiti život.

Ocjena: 1

8. Renly Baratheon

Foto: IMDB/HBO

E njega je bilo zaista teško staviti ovako nisko na ljestvicu. Iz ono malo vremena što smo ga upoznali bio je plemeniti i dobar vladar, dobar pregovarač i za vrijeme rata pet kraljeva, baš je Renly okupio najveću vojsku. Iako je tron po liniji nasljeđivanja trebao pripasti njegovu bratu Stannisu, većina ljudi stala je uz Renlyja, koji bi, da je poživio, vjerojatno s lakoćom poharao King's landing. Ali nije poživio. Umro je noć prije svoje prve bitke, one protiv vlastitog brata, bez da je išta krivo učinio ili napravio nekakav propust. Jer kad crveni čarobnica Melisandre na vas pošalje nekakvu sjenku, duha, čudovište, da vas ubije, nemate neku šansu za obraniti se.

Foto: IMDB/HBO

Rat nije plemenit i onakav kakvog ga je Renly zamišljao, njegov brat bio je spreman na sve, on nije, i zato je poražen. Da razjasnimo ocjenu, ono što je Renly napravio bilo je sjajno. U nekakvoj metafori on je odgovorio na prvih pet pitanja u testu savršeno, ali drugih pet je ostalo prazno...

Ocjena: 2

7. Robert Baratheon

Foto: IMDB/HBO

Vojskovođa, ratnik, prijatelj, hedonist, ali ne i dobar kralj. Na tron se popeo zbog sjajne organizacije vojske i pobjeđivanja u bitkama, ali kad su bitke nestale, nestala je i njegova zainteresiranost za kraljevstvo. Što i nije nužno loše. Tywin Lannister i Ned Stark dobro su za njega čuvali mir, ljudi nisu patili, bilo je to dobro razdoblje za prosječnog seljaka ili građanina u ovom svijetu. A Robb je imao vremena za svoje hobije - alkohol, lov i žene. Loše je što je njegova nezabrinutost za događanja na dvoru otvorila vrata raznim sumnjivim likovima još sumnjivijih namjera (Petyr Baelish) da izazivaju kaos po vlastitoj želji, bez da itko zna da su upleteni.

Foto: IMDB/HBO

Jednostavno rečeno, Robert nije bio za spletke, mućke i sve ostale radnje koje se svakodnevno događaju kad si na visokom položaju i to ga je na kraju koštalo. Otac je ukupno 20-ero djece, od čega od ono troje priznatih nijedno nije njegovo. Poginuo je pijan, ubio ga je vepar, a zbog njegova načina života nitko nije posumnjao da je otrovan. Cersei ga se jedva željela riješiti i kad joj je dosadio, to je i uradila. Ipak, ponavljamo, samo se izborio za tron i njegova vladavina nije bila obilježena ratovima.

Ocjena: 2+

6. Jon Snow

Foto: IMDB/HBO

Ti ništa ne znaš (You know nothing), izjava je koju je ovo kopile Neda Starka čulo tisuću puta. Hrabrost mu se ne može poreći, ali za njega možemo slobodno napisati da ima više sreće nego pameti. A i to se računa. Čovjek se pridružio Noćnoj straži, nakon seksa s 'divljakušom' Ygritte je čak i postao vođa straže. ubijen je i vraćen iz mrtvih, a par puta kad je trebalo, pokazalo se da taktika Jonu nije glavna snaga. On u principu i nema neke ambicije za sjedanje na tron, ali kao kralja sjevera, ne možemo ga otpisati iz ove utrke. Međutim, kad je okupljao sjeverna plemena, njegov mlaki govor baš nikoga nije impresionirao, u pomoć mu je skočila djevojčica od 10-ak godina Lyanna Mormont. Da nije nje, teško da bi se Jon i dokopao ove titule.

Foto: IMDB/HBO

Najpametniji potez, mora mu se priznati, je sklapanje pakta s Daenerys i trenutačno se ova kombinacija čina kao dobitna za budućeg vladara ovog fiktivnog svijeta. Jedna od kvalitetnih odlika ovog mladića je odlučnost, jer on je taj koji je pustio 'divljake' s one strane zida, iako su se svi protivili tome, ali, s vremenom naučite, bolje je donijeti odluku pa makar ona bila kriva, nego samo čekati da se nešto dogodi. Od dobrih osobina još mu moramo istaknuti pravednost i smisao za odgovornošću, jer je kao šef noćne straže izvršavao pogubljenja kad bi zakoni to nalagali.

Ocjena: 3



Tko je u top pet, lako vam je pretpostaviti. Sutra doznajte naš redoslijed preostalih kraljeva i kraljica...