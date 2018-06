Kraljevi ulice: Ankica Tuđman nije mogla odbiti ples u vlaku

Upoznali su se u 1985. godine i bila je to, kako kažu, ljubav na prvi pogled. Miran Hadži Veljković (61) i Zlatko Petrović Pajo (60) nakon dvije godine osnovali su Kraljeve ulice. Organizirali su brojne festivale, bili na Euroviziji, ali i danas ih se može vidjeti na ulici kako sviraju kao na početku. Imaju 23 izdana albuma, a ne znaju koliko su svirki i festivala odradili.

Foto: Promo EUROVIZIJA Hadži i Pajo s pjesmom “Romanca” na Euroviziji u Beogradu su bili 21.

- Pomogla nam je Univerzijada, tada je bila neka euforija zbog koje smo 'prošli'. Jednom nas je policajac želio potjerati, bilo je puno publike i počeli su vikati. Primio se za pištolj, ali ipak se povukao - prisjeća se Hadži.

Prije toga bio je ulični svirač u Parizu, no tada mu je u Zagrebu bilo bolje. Rat je prekinuo nastupe, kažu da im je zbog rata bilo neugodno svirati na ulici. Opet su krenuli uzlazno kad su svirali u 'Vlaku slobode' 1996. godine.

Foto: Kristijan Tabet/24sata

- Bio je to vlak pun diplomata i oružja, iako se tvrdilo da ga nema. Do tamo nije bilo alkohola, samo si vodu mogao piti, čega se pridržavao čak i Franjo Tuđman. Na povratku se to ipak malo promijenilo - rekao je Pajo.

Prolazeći kroz vagone, odjednom su se našli u Tuđmanovom. Rekao im je neka stanu i sviraju. Htjeli su mu zasvirati 'Suzu za zagorske brege', pa 'Vela Luku', ali je počeo vikati da stanu. Poželio je 'Od stoljeća sedmog', što Hadži nije tada još znao.

Foto: P.Glebov

- Mi smo znali one starije pjesme, tu ne. Izvukao nas je kolega iz klape koji je znao pa je sve dobro prošlo - kaže Hadži. Ubrzo su im opet svirali, a tada je Hadži zamolio Tuđmanovu suprugu Ankicu za ples.

- Nije me mogla pred svima odbiti - kaže. Zarađivali su svirajući na ulici puno, ponekad su jedva kofer zatvorili. Rijetki znaju da je Hadži završio agronomiju, a Pajo ekonomiju. Kaže da se oko novaca nisu nikad posvađali.

Foto: P.Glebov

- Oko toga nikad, iako se posvađamo svaki tjedan, imamo previše prilika za to. To je uglavnom oko vina - rekao je Pajo.

Imaju brojne projekte, a najpoznatiji im je 'Cest is d’best'. Sad su u pripremama za drugo izdanje 'DunavArt' festivala, koji povezuje Vukovar, Baranju Ilok i Erdut.

Foto: Sanjin strukić/Pixsell

- Cilj nam je da Podunavlje ljudi počnu gledati na drugačiji način. Sad je prva asocijacija negativnost i to želimo promijeniti - kaže Hadži.

Foto: Privatni album

VIDI OVO: Najboljih memeovi SP-a 2018!