Kraljevska proslava rođendana! William i djeca bili na koncertu Taylor Swift, okinuli i 'selfije'

Princ William navršio jučer je proslavio svoj 42. rođendan. Bila je to teška godina za prijestolonasljednika. Njegovom ocu kralju Charlesu dijagnosticiran je rak, kao i njegovoj supruzi i majci njihovo troje djece, princezi Kate. Puno je obaveza, što obiteljskih, što kraljevskih, palo na njegova leđa. No princ je pokazao i kako se zna zabavljati.

POGLEDAJTE VIDEO: Orkestar Buckinghamske palače izvodi pjesmu Taylor Swift

Pokretanje videa... 01:14 Britanci sviraju Taylor Swift | Video: 24sata/reuters

Prije par dana otputovao je u Njemačku na Europsko nogometno prvenstvo gdje je bodrio englesku reprezentaciju, a društvo mu je pravio kralj Danske, Frederik. A sudeći prema fotografijama i nekim snimkama na društvenim mrežama, i proslava rođendana bila mu je poprilično uzbudljiva!

Naime, William i njegova djeca bili su na koncertu popularne pjevačice u Londonu, a sada su i sam princ te pjevačica objavili na društvenim mrežama zajedničke fotke!

Prva je osvanula na službenim profilima Kensingtonske palače na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako slavna pjevačica radi 'selfie' s Williamom te princem Georgeom i princezom Charlotte.

- Hvala Taylor Swift na odličnoj večeri - stoji u opisu fotke. Komentari su se brzo zaredali, a među njima i brojni koji su htjeli da i pjevačica objavi 'selfie' koji je uslikala s njima.

Obožavatelji nisu morali dugo čekati pa je tako ubrzo Taylor Swift objavila fotku i na svom Instagramu, no na njoj se nalazi i njezin dečko Travis Kelce.

- Sretan rođendan! Nastupi u Londonu su odlično započeli - napisala je, a u nešto više od 40 minuta skupila preko 2 milijuna lajkova!

Inače, na društvenim mrežama su se pojavile i snimke na kojima se vidi kako princ William pleše na koncertu i to na pjesmu 'Shake it out'. Korisnici TikToka komentirali su kako je i princ 'Swiftie', odnosno obožavatelj popularne pjevačice, a mnogima je njegov ples bio izrazito simpatičan te su pisali da pleše 'kako bi svaki tipični tata plesao na pjesmu Taylor Swift'.

U posljednje se vrijeme može vidjeti princa Williama i njegovu djecu u opuštenijem izdanju nego što je to kraljevska obitelj inače.

Prince of Wales celebrates 42nd birthday | Foto: Princess of Wales/Kensington Pal

Tako je jučer za njegov rođendan objavljena fotografija koju je uslikala princeza Kate, a na kojoj princ i njihova djeca skaču na plaži, a slična je fotografija objavljena i za Dan očeva.