Kraljevski stručnjaci: 'Harryjevi memoari nisu mogli doći u gore vrijeme, kralj će biti nervozan'

Memoari princa Harryja nisu mogli doći u gore vrijeme, upozoravaju kraljevski stručnjaci. Njegova knjiga učinit će kralja Charlesa 'nervoznim' i to baš dok planira krunidbu.

Autobiografija princa Harryja od 416 stranica trebala je izaći ranije, ali prema riječima izdavača 'Penguin Random House' bilo je niz izmjena koje su se dogodile u zadnji čas pa će knjiga ipak izaći 10. siječnja sljedeće godine.

Kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams upozorio je da objavljivanje knjige neće pomoći kralju Charlesu III, a ni supruzi Camilli.

Izlaskom memoara najviše je na kocki odnos oca i sina koji je "na tankom ledu" još otkako je Harry uputio ružne riječi Camilli.

- Kralj Charles bit će 'nervozan' zbog sveobuhvatnih memoara princa Harryja - rekli su kraljevski stručnjaci koji tvrde da je kraljevska obitelj uspjela u pokušaju da razvodni njihov sadržaj.

Od Harryja su navodno tražili niz izmjena kako bi bio manje kritičan prema kraljevskoj obitelji.

- Nikad nije bila dobra ideja da Harry, peti u redu za prijestolje, državni savjetnik i sa samo 38 godina, napiše memoare koji će po svojoj prirodi biti vrlo kontroverzni - rekao je Richard Fitzwilliams.

Charles nikako nije dopuštao sinu da vrijeđa Camillu, a on je to ipak radio unatoč njegovoj zabrani. Navodno se nije mogao pomiriti da je na mjesto njegove majke došla druga žena, i to ona koju otac istinski voli.

Ako knjiga bude kritična prema kraljici supruzi, Charles će zabraniti Harryju dolazak na njegovu krunidbu koja je najavljena na datum rođendana Harryjeva prvog sina Arthura (3).

- Uvijek će biti bitke oko sadržaja. Ali jesu li mogli napraviti značajne izmjene na vrijeme? Da, u modernom svijetu vrlo je lako promijeniti stvari i ispisati ih. Ključno razdoblje za prodaju knjiga je Božić. To će Harry propustiti - istaknuo je Borkowski.

Za novog kralja, koji još uvijek planira svoju krunidbu, ovo nije moglo doći u gore vrijeme, ističu stručnjaci.

- Ako ga Harry prisili da bira, tako što će se u svojoj knjizi okomiti na Camillu, ne sumnjam da će izabrati Camillu - rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji i naglasio kako je Charles vrlo zaštitnički nastrojen prema supruzi.

