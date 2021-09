Nina Kraljić (29) otkazala je nastup na 56. Festivalu kajkavskih popevki u Krapini, gdje je trebala izvesti pjesmu Zorana Mišolongina 'Trnoružica'. Kao obrazloženje je navela svoju financijsku situaciju, zbog koje više nije u mogućnosti prihvaćati nastupe koji su pro bono.

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo odgovorilo je Nini kako je i prije bila upoznata s činjenicom da za nastup na Festivalu kajkavskih popevki nema honorara, a u svom odgovoru prisjetili su se i situacije od prošle godine kada je Nina tražila da joj se pokriju putni troškovi.

Njen potez izazvao je velik broj kritika javnosti, ali i kolega, stoga se Nina ponovno oglasila o svemu. Od svog stava ne želi odstupiti, a ovog puta otvoreno je kritizirala krapinsku manifestaciju koji su njezin potez i otkazivanje netom pred koncert okarakterizirali 'neprofesionalnim potezom pjevačice'.

- Otkazivanje nastupa kod nas je nešto što se događa stalno uz laži 'bolestan sam i ne mogu nastupati'. Ja sam bila iskrena i stala iza sebe i svog poteza kao i uvijek. Međutim, iskrenost kod nas je umišljenost, bahatost i nepoznanica. Integritet je reći ne tamo gdje svi govore da ako je to tvoj ne! Integritet je reći dosta iskorištavanju pa makar u zadnji tren i nastupanju besplatno ako nastup nije humanitarne prirode. Obožavam kad se organizatori takvih manifestacija vade na 'samopromociju. Ma ljudi moji, nisam ovdje da me kamera hvata dok pjevam, od glazbe ŽIVIM! - objašnjava.

Dodaje kako je u nazad pet godina nastupila na preko 120 koncerata, a da su je u Krapinu zvali četiri godine zaredom.

- Neki od nas pošteno rade i stvaraju. Činjenica je da bi se puuuuno toga zatvorilo da vam umjetnici ne rade za džabe dok bi ubirete novac. Sramotno je da 500 kn spominjete kao nešto strašno što sam tražila. 500 kn za javni televizijski, solistički nastup?! Pa više se potroši na put, šminku, a da ne kažem i da je u ovoj suludoj priči uključeno i snimanje vokala u studiju što također nije besplatno niti bi ikada trebalo biti besplatno. Snimati tuđu pjesmu besplatno, ma toga i ovog svega ima samo kod nas, apsurd je na ovo trošiti vrijeme. Sramotno je da privatnu mail korespondenciju i to namjerno djelomičnu vadite iz kvazi-konteksta da bi napravili štetu izvođaču što je utuživo, a pričate o profesionalnosti? Iza mene je preko 120 nastupa unutar 5 godina. Zaradi moje profesionalnosti ste me i zvali 4 godine za redom.. A sada ste pokazali svoju i samo jasno dali do znanja da iskorištavate izvođače koji su sposobni reći: ne, dosta je. Da, bilo je u zadnji tren. Neka je bilo i neka se piše dok god će se prestati tretirati artiste kao jukebox i umjetnike svake vrste kao puku zabavu covid ili bez covida. Bye bye.

P. S. Jučer sam imala plaćen nastup, a sada idem na svoj plaćen posao animiranja crtića. A uskoro up date oko novih plaćenih nastupa, a i nova pjesma će uskoro - zaključila je pjevačica.