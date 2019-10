'Kraljica diska' voli luksuzno: Nosi torbicu od 20.000 kuna...

Nakon što je na Svjetskom prvenstvu u Dohi bacila disk 66,72 metara te kući odnijela brončanu medalju, Sandra Perković (29) odlučila je odmoriti od sportskih obaveza. U pauzama između treninga, Sandra je sportsku opremu zamijenila elegantnijim izdanjem.

Foto: Instagram

Najbolja bacačica diska u Hrvatskoj na sebe je 'nabacila' odijelo poznate hrvatske dizajnerice, a kao modni dodatak odabrala je torbu francuskog luksuznog brenda Louis Vuitton. Model koji nosi Sandra je iz nove kolekcije, a cijena torbe kreće se čak do 23 tisuće kuna.

- Poslovna cura - napisala je Sandra u opisu ispod fotografije te dobila brojne komplimente na račun izgleda. Unatoč tome što nije u svoju kolekciju uvrstila još jedno zlato sa svjetskog prvenstva, Sandra je za 24sata otkrila kako joj je najveća podrška majka.

Foto: Instagram

- Mama mi je najveća inspiracija jer je takva kakva je. Veliki je borac i naučila me što cijeniti životu i kako dati sve od sebe. Tako da većeg idola od nje nemam. Imamo i tradiciju dugu već 10 godina, a to je da mi mama donosi medvjedića. To traje od mog prvog natjecanja i od moje prve medalje. Imam 29 godina, a mama mi i dalje kupuje medvjediće - rekla nam je Sandra te priznala da nije atletičarka bila bi profesorica matematike.

POGLEDAJTE VIDEO: