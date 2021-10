Kraljica Elizabeta (95) prvi put je govorila o pokojnom suprugu u javnosti nakon njegove smrti.

Naime, kraljica je otputovala u Škotsku na svečano otvaranje parlamenta u Edinburgu.Obratila se članovima škotskog parlamenta na svečanom otvaranju nove sjednice. Otišla je posjetiti Škote koji su prepoznati po doprinosu zajednici tijekom pandemije covida-19.

- Danas je dan kada možemo slaviti one koji su dali izvanredan doprinos životima drugih ljudi u Škotskoj, lokalno ili nacionalno, za vrijeme pandemije covid-19. Već sam govorila o svojoj dubokoj i vječnoj naklonosti ovoj divnoj zemlji i o mnogim sretnim uspomenama koje su princa Philipa i mene za nju vezale. Često se kaže da su ljudi ti koji čine neko mjesto. I malo je mjesta na kojima je to veća istina nego u Škotskoj, kao što smo imali priliku to vidjeti u posljednje vrijeme- rekla je emotivno kraljica kako piše Daily Mail.

Kraljica je na službeni početak zasjedanja škotskog parlamenta stigla u pratnji princa Charlesa i Camille.

Prisjetimo se, princ Philip je umro 9. travnja ove godine u 99. godini života, a poznato je da je uz kraljicu vodio ispunjen život. Njegova supruga do sada nije javno govorila u njemu, ali mu je nekoliko puta odala počast na službenim stranicama Buckinghamske palače.