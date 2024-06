Kraljica jazza išla je u popravni dom, bila je i beskućnica, a zbog jednog natjecanja se proslavila

Legendarna jazz pjevačica Ella Fitzgerald, poznata kao 'prva dama pjesme', preminula je na današnji dan prije 28 godina. Bila je poznata po svom impresivnom rasponu glasa i čistom tonu, a tijekom karijere je osvojila brojne nagrade za svoje uspjehe.

Ella je rođena 25. travnja 1917. godine u Newport Newsu u Virginiji. Odrasla je u siromašnoj obitelji, a njezin otac je napustio obitelj kad je imala samo tri godine. Ella se s obitelji preselila u Yonkers u New Yorku, gdje su išli u potragu za boljim životom. Međutim, njihov je život ostao isti, ali to nikada nije bio problem za Ellu. Od malih je nogu pjevala, plesala i sanjala da će jednoga dana postati zvijezda. Fitzgerald je bila i dobra učenica, pjevala je u crkvi i išla na sate klavira.

Foto: YouTube

Njezin se život u potpunosti promijenio nakon smrti njene majke 1932. godine. Tada je pjevačica prolazila kroz teške trenutke te se s tetkom preselila u Harlem. Nije se snašla u novoj okolini pa je odustala od škole. Počela je prodavati karte za ilegalnu lutriju što je rezultiralo time da su ju poslali u popravnu školu za djevojke. Tijekom školovanja je živjela u groznim uvjetima te je zato pobjegla i krenula živjeti na ulici.

Unatoč teškim trenutcima koje je prolazila, Ella je neprestano pjevala i plesala. Redovito je nastupala u jednoj ulici u Harlemu, a onda se 1934. godine prijavila za amatersko natjecanje u kazalištu Apollo. Tamo je htjela plesati, ali ju je bilo sram što nije imala raskošan kostim kao druge djevojke. Odlučila je pjevati, a onda je oduševila sve. Naposljetku je pobijedila na natjecanju.

Četiri mjeseca nakon natjecanja je upoznala Chicka Webba, jednog od najboljih bubnjara u Harlemu. On je tražio žensku pjevačicu za jazz bend čiji je bio vođa. Glavnom vokalu benda, Charlesu Lintonu, je dao zadatak da mu pronađe ženski vokal. 'Meni su dali taj zadatak jer su znali da su sve žene koje poznajem predivne', rekao je jednom prilikom Linton. Međutim, Linton je pronašao Ellu, koja nije bila žena kakvu su zapravo htjeli za bend. Charles je pak znao da je ona nešto posebno, ali se Chicku na prvu nije svidjela. Linton je tada zaprijetio otkazom i zahtjevao da Webb posluša Ellu. Nakon dva probna tjedna postala je novi vokal njihova benda.

Pjevačica je ubrzo postala jako popularna te je bila jako tražena u Harlemu. Svoj prvi hit koji je završio na top ljestvicama je objavila 1938. godine. Ella je bila poznata po tome što je mogla upamtiti riječi i melodiju pjesme nevjerojatnom brzinom, imala je i raspon od tri oktave, a mogla je i improvizirati 'scat' pjevanje.

Jazz Vocalist Ella Fitzgerald, ca. Nov. 1946 | Foto: Profimedia

S 21 godinom je snimila brojne svjetski poznate hitove kao što su 'Love and Kisses' i 'A-Tisket, A-Tasket'. Vođa njenog benda, Charles, preminuo je 1939. godine, a Ella je došla na njegovu poziciju. Tada je bend dobio ime Ella and Her Famous Orchestra. Bend je imao brojne financijske probleme te je tada Fitzgerald krenula raditi kao glavni vokal za The Three Keys. U to se vrijeme i prvi put udala za Bennyja Kornegaya. Brak su poništili dvije godine nakon. Tijekom jedne turneje se zaljubila u basista Rayja Browna, za kojeg se kasnije vjenčala. Zajedno su posvojili sina i dali mu ime Ray Jr.

Sredinom 40-ih je postala član koncertnih serija Jazz at the Philharmonic, a 1945. je objavila pjesmu 'Flying Home' koja je postala jedna od najutjecajnijih jazz pjesama desetljeća. Na vrhuncu karijere se pojavljivala i u televizijskim emisijama. Zbog prenatrpanog rasporeda nije imala vremena za obitelj te se tako razvela od supruga 1952. godine.

Foto: YouTube

Ella je tijekom karijere snimila 2000 pjesama i osvojila 14 Grammyja.

Ella je nekoliko godina kasnije krenula imati probleme sa zdravljem, ali je nastavila nastupati. Na pozornici se našla uz Franka Sinatru 1974. godine, a do kraja života je dobila i brojne nagrade. Elli su 1986. godine dijagnosticirali dijabetes te je imala operaciju srca. Unatoč tomu je nastavila nastupati, a svoj posljednji nastup održala je 1991. godine. Zbog dijabetesa je ostala bez obje noge te je svoje posljednje dane provodila u svom dvorištu sa sinom i unukom. Preminula je 15. lipnja 1996. godine.