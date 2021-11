Kraljica Elizabeta II (95) prije sedam mjeseci je ostala bez supruga, a upravo obilježava prvu godišnjicu braka bez voljenog princa Philipa. Vojvoda od Edinburgha preminuo je 9. travnja u 100. godini, a zajedno su bili više od 70 godina. Točnije, da je osebujni Philip još sam malo poživio, par bi danas zajedno proslavio nevjerojatnu 74. godišnjicu braka.

POGLEDAJTE VIDEO KRALJEVSKOG VJENČANJA IZ 1947.:

Vjenčanje tada princeze Elizabete i Philipa Mountbattena upriličeno je 20. studenog 1947. godine u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Ona je bila starija kći kralja Georgea VI i nasljednica britanskog prijestolja, a on bivši grčki i danski princ. Osim što se morao oprostiti sa svojim titulama, Philip je primio britansko državljanstvo i uzeo majčino prezime Mountbatten. No za 'priliku života' morao se odreći još jedne 'sitnice', svoje pravoslavne vjere. Ipak, vrijeme će pokazati da je vrijedilo.

Iako je on sam bio na pobjedničkoj strani u Drugom svjetskom ratu te je i odlikovan, princ Philip u Velikoj Britaniji nije u to doba najbolje kotirao. Ponajviše zbog svojih obiteljskih poveznica s njemačkim aristokratima, konkretnije s nacističkim časnicima i simpatizerima, za koje su se nešto ranije poudavale njegove starije sestre.

Njegova majka Alisa je pak skrivala Židove od progona, a Philipa je kao dječaka u Njemačkoj podučavao Kurt Hahn, utjecajni pedagog koji je bio Židov, no krimen bračnih partnera njegovih sestara obilježio je Philipov život. Poslije rata postalo je za njega još gore, a na kraljevskom vjenčanju s Elizabetom II. nije smio prisustvovati nitko od njegove obitelji izuzev tad već vidno bolesne majke, inače praunuke kraljice Viktorije.

Dakako, Princ Philip i kraljica Elizabeta i sami su rodbinski povezani, i to u trećem koljenu, a on je potomak dinastije Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Ništa neobično za bliske monarhije tih godina, a jedan od najdugovječnijih parova svih vremena povezan je bio i preko danske loze, odnosno kralja Kristijana IX. Kao potomak kraljice Viktorije s majčine strane, princ Philip je i sam bio u poretku za britanski tron, no u tom je pogledu njegov položaj ipak bio zanemariv. Iako im je, premda i samo u teoriji, mogao postati kralj, Britanci su tih godina prezirali Philipa. Ratne su rane bile svježe, a njegova obiteljska prošlost za mnoge na Otoku suviše kompromitirana.

Njihov brak od samog je početka bio na klimavim nogama, a navodne Philipove afere u nekoliko su ga navrata umalo i okončale. Ipak, pragmatična Elizabeta uvijek je vukla sve konce i znala je sačuvati njihov odnos i monarhiju, ako je to bilo potrebno - onda i sitnim ustupcima.

'Vojvoda osobenjak', kako su nazivali Philipa, 73 godine bio je njezina javna i privatna potpora, a usprkos tome što su dobrim dijelom svog bračnog vijeka živjeli u vrlo izraženom patrijarhatu te činjenici da se Philipa smatralo ratnim herojem, uvijek je hodao iza kraljice i bio 'samo' njezin pomagač, na što su mnogi u to vrijeme gledali s podsmijehom. U braku su dobili četvero djece; princa Charlesa, princezu Anu te prinčeve Andrewa i Edwarda.