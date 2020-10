Kraljičino osoblje će 40 sati mijenjati kazaljke na satovima

<p>I u Velikoj Britaniji u subotu navečer nastupa kraj ljetnog računanja vremena i za mnoge to znači promjenu kazaljki na samo nekoliko satova. No kada je riječ o satovima u vlasništvu britanske <strong>kraljice Elizabete II.</strong> (94), kazaljke mijenja prava mala vojska članova njezina osoblja, koji bi na taj posao trebali utrošiti više od 40 sati jer je riječ o više od tisuću ura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veze Hrvatske i kraljevske obitelji</strong></p><p>Naime, pred kraljičinim timom horoloških konzervatora težak je posao - promjena kazaljki na 450 satova u dvorcu Windsor, 600 u Buckinghamskoj palači i 50 u palači Holyroodhouse. Ne zaboravite i još nekoliko velikih toranjskih satova.</p><p>Jedan od članova tima je i <strong>Fjodor van den Broek</strong> koji je za BBC kazao: 'Većina satova prilično je točna, no svako malo, bez ikakvog razloga, neki od njih počinju kasniti ili ići naprijed pa ih moram stalno kontrolirati'.</p><p>Otkriva da postoji jedno mjesto na kojemu satovi ciljano idu naprijed pa se ljudi čude što u dvorcu Windsor i Buckinghamskoj palači postoji posebna vremenska zona u kuhinjama u kojima su satovi uvijek navijeni pet minuta naprijed. </p><p>- A to je zbog toga da obroci pred članove kraljevske obitelji stignu na vrijeme. Stalni je to podsjetnik da je to važno - pojasnio je Van den Broek. Na osobnoj budilici kraljice Elizabete II. ne treba mijenjati kazaljke iz jednostavnog razloga jer je nema, odnosno ta budilica ne spada u ono što nazivamo tehnologijom. </p><p>Navodno je svako jutro u 9 sati budi njezin osobni gajdaš. Ispod prozora sobe u kojoj spava u to doba on svira samo za nju. Prespava li kraljica, gajdaš nastavlja svirati još 15 minuta.</p>