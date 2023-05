Krankšvester su ostvarili najveći san i nastupali prije Prodigyja: Ovo je još jedna kvačica na listi

Život nas nije mazio i to samo pretačemo u svoje pjesme. Sve što smo otpjevali je istina, govore dečki iz osječkog Krankšvestera, Sett (52) i 3ki Stil (42), poznati po svojim 18+ pjesmama. Krankšvester je nastupao u drugoj večeri Sea Star Festivala, a na scenu su izašli prije svjetske senzacije The Prodigyja.

- Fenomenalan je nastup bio, malo sam imao nervozu jer nisam znao koliko će zapravo ljudi biti, hoće li se to sve napunit. Malo sam se uplašio, moram priznati, kad sam vidio da ima toliko ljudi, ali kad to sve krene onda je odlično - započeo je Sett, a 3ki kroz šalu nadodao da su nastupali i pred više ljudi. U Osijeku ne nastupaju često, ali svakako im je osječka publika najvjernija. Pitali smo ih postoji li razlika između njihove domaće publike i one na velikim festivalima.

Foto: Helena Ludban/24sata

- Sve je to Švester publika, mi smo svi jedna obitelj. Gdje god da dođemo svi nas prate. Ovdje je super jer ljudi nisu došli isključivo zbog nas, fenomenalno je imati takvu reakciju publike koja nije došla slušati samo nas - govore nam dečki.

3ki se ponovno našalio s nama pa rekao kako su ipak neki došli poslušati i The Prodigy.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Nama su The Prodigy oduvijek bili jedan od uzora tako da je dobar osjećaj, jedno ostvarenje. Napravili smo još jednu kvačicu na listi. To smo rekli da prije nego što prestanemo s glazbom, moramo nastupati prije Prodigyja - rekli su nam.

Njihove pjesme znaju mnogi, a to se dalo vidjeti nakon što je na tisuće ljudi u Umagu glasno pjevalo uz njih u sav glas. Pitali smo ih gdje nalaze inspiraciju za svoje hitove.

- Život nas nije mazio i to samo pretačemo u svoje pjesme. Sve što smo otpjevali je istina - otkrili su nam za kraj.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

