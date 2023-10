Kreatori 'Prijatelja' oglasili se o smrti Matthewa Perryja: 'On je za nas bio jedini Chandler Bing'

Kreatori hit sitcoma 'Prijatelji', Marta Kauffman, David Crane i redatelj Kevin Bright oglasili su se nakon smrti glumca Matthewa Perryja. Glumac je u seriji utjelovio lika Chandlera Binga i gledatelje zabavljao svojim šalama i sarkazmom. Kako su rekli autori serije, Matthew će ostati zapamćen kao najsmješnija osoba u prostoriji te čovjek sa 'zasljepljujućom inteligencijom'.

- Šokirani smo i duboko, duboko ožalošćeni smrću našeg voljenog prijatelja Matthewa. Još uvijek se čini nemogućim. Sve što možemo reći je da se osjećamo blagoslovljeno što smo ga imali u našim životima - započeli su u priopćenju objavljenom u Deadlineu.

Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Bio je briljantan talent. Klišej je reći da glumac sam stvara ulogu, ali u Matthewovu slučaju nema istinitije riječi. Od dana kada smo ga prvi put čuli kako utjelovljuje ulogu Chandlera Binga, za nas nije postojao nitko drugi. Uvijek ćemo njegovati radost, svjetlo i inteligenciju koju je unio u svaki trenutak - ne samo u svoj posao, već i u život. Uvijek je bio najsmješnija osoba u sobi. Više od toga, bio je najslađi, darovitog i nesebičnog srca. Šaljemo svu svoju ljubav njegovoj obitelji i prijateljima - dodali su.

Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Priopćenje su završili s 'The One Where Our Hearts Are Broken' ili 'gdje su nam srca slomljena', što se odnosi na nazive epizoda u seriji 'Prijatelji'. Svi nazivi epizoda su započinjali isto, sa 'The One...'.

Foto: Imdb

Podsjetimo, Matthew je preminuo u subotu u svom domu u Los Angelesu. Pronašli su ga mrtvog u jacuzziju oko 16 sati, a uzrok smrti još uvijek nije poznat. Međutim, sumnja se na srčani udar nakon čega se utopio.