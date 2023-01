Kreće emitiranje pjesama koje će se natjecati na Dori 2023.

Na radiju HRT-a u četvrtak, 12. siječnja, od 14 sati moći ćete poslušati pjesme koje će se natjecati u finalu 'Dore 2023.'. Pjesme će biti emitirane u emisiji 'Svijet diskografije' Zlatka Turkalja, dok će spotovi biti objavljeni na YouTube kanalu.

U Opatiji, 11. veljače, svih 18 pjesama, koje će u četvrtak biti predstavljene, natjecat će se za pobjednika Dore i odlazak na Eurosong, koji će se upriličiti u svibnju 2023. u Liverpoolu. Osim što ćemo imati prilike čuti pjesme, tijekom trajanja emisije upoznat ćemo i izvođače i autorske timove te doznati što svaki od glazbenih timova priprema za nastup na Dori.

DORA 2023. - FINALISTI I REZERVE:

(abecednim redom po nazivu pjesama)

ANGELS AND DEMONS - DAMIR KEDŽO

(Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn – ARR Jamie Duffin)

BYE BYE BLONDE - MERI ANDRAKOVIĆ

(Boris Đurđević - Valerija Đurđević - Boris Đurđević)

DISTANCE - MARTHA MAY

(Marta Ivić – ARR Oliver Fecci-Chiffi)

DOM - TAJANA BELINA

(Tajana Belina, Marcel Sprunkel – Tajana Belina – Marcel Sprunkel)

FREE FALIN’ - ĐANA

(Đana Smajo)

GRIJEH - BORIS ŠTOK - GRIJEH

(Boris Štok, Darko Terlević - Boris Štok - Boris Štok, Darko Terlević)

I STILL LIVE - MAJA GRGIĆ

(Mateo Martinović Teo – Maja Grgić - Mateo Martinović Teo)

I WILL WAIT - PATRICIA GASPARINI

(Siniša Reljić - Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels - Lisa Desmond, Aidan Winkels - Siniša Reljić – Simba)

KME KME - KREŠO I KISELE KIŠE

(Krešimir Burić – ARR Matej Zec)

KRENI DALJE - ENI JURIŠIĆ

(Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić – Matija Cvek – Filip Majdak)

LOST AND FOUND - THE SPLITTERS

(Neven Kolarić, Branimir Mihaljević – Neven Kolarić – Branimir I Marko Mihaljević)

LOVE AT FIRST SIGHT - YOGI

(Yugomir Lonich)

MAMA ŠČ! - LET 3

(Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović - Damir Martinović Mrle – LET 3)

MASTER BLASTER - DETOUR

(Nenad Borgudan)

NESREĆA - HANA MAŠIĆ

(Boris Subotić – ARR Darko Dimitrov)

NEVERA (LEI,LEI) - HARMONIJA DISONANCE

(Bartol Stopić - Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić - Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović)

PUTEM SNOVA - BARBARA MUNJAS

(Barbara Munjas, Alen Bernobić - Barbara Munjas - Alen Bernobić)

PUTOVANJE - TOP OF THE POPS FT. MARIO 5REKOVIĆ

(Bruno Krajcar - Danijel Načinović - Nikola Milat)

REZERVE:

SAMA - LANA MANDARIĆ LANCHI

(Zorana Mandarić - Domagoj Perišić)

ODLAZI - MIRNA ŠKRGATIĆ

(Mirna Škrgatić – ARR Tomislav Franjo Šušak)

ON THE SAME TRAIN - VOICE FOR YOU

(Adi Karas – Adi Karas – Elvis Sršen, Adi Karas,Tvrtko Hrelec)

TALKING TO ME - ROSANNA KUMERLE

(Rosanna Kumerle, William Naesh Hendriksen)

