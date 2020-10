Kreće nova 'Farma': Po pobjedu idu Playboy Ena, Maja Bajamić, Marina Tomašević i Prince Wale

Ime ove sezone je 'Farma: More & maslina', a na imanje ulazi 14 kandidata. Ima tu poznatih i nepoznatih, mlađih i starijih, umjetnika i radnika..

<p>Večeras na Novoj TV počinje nova sezona popularne “Farme”. Ime ove sezone je “ Farma: More & maslina”, a na imanje ulazi 14 kandidata. Ima tu poznatih i nepoznatih, mlađih i starijih, umjetnika i radnika... Koji će se idućih tjedana boriti za titulu najboljeg ili najbolje. Pa upoznajmo ih...</p><p>Za početak, tu je jedno dobro poznato TV lice - <strong>Ena Friedrich Čobanov</strong> (33).</p><p>Ena je povjesničarka umjetnosti, radi kao model, a može se pohvaliti i karijerom Playboyeve zečice te blogerice. Rođena je u Trogiru, odrasla u Primoštenu pored Šibenika, a živi u Zagrebu. Ena kao glavni događaj u svom životu navodi trenutak kada ju je Zvonimir Kušec pitao da li bi htjela postati model, to joj je uvelike promijenilo život. Opisuje se kao jednostavna, tolerantna i jako tvrdoglava osoba. Hobiji su joj čitanje, dizajniranje, šivanje odjeće, kupovanje šminke, odjeće i sakupljanje cipela. Ena se okušala i u glumi, kad je odigrala i jednu kratku ulogu u bolivudskom filmu. Nije sklona životinjama, no kaže kako će na Farmi dati sve od sebe. Njezina velika konkurentica bit će Zagrepčanka <strong>Dora Adamić.</strong> </p><p>Dora (33) je instruktorica fitnessa i bodybuildinga u vlastitoj firmi. Osim svog posla bavi se nutricionizmom, ronjenjem, alpinizmom, preponskim i dresurnim jahanjem, kajakingom na divljim vodama i sinkroniziranim plivanjem. <br/> Svoje tijelo ne gleda kroz prizmu seksualnosti, već kao umjetnosti. Za sebe kaže da je najbolje opisuje izreka „glavom kroz zid, srcem kroz život”. Odbijaju je glasni ljudi koji se samo tim načinom znaju istaknuti. Obožava životinje, a kao dijete često je odlazila s roditeljima vikendom van grada na vikendicu gdje je pomagala oko poslova u vrtu ili voćnjaku.Osim dama, na imanju će svoje znanje i vještine pokazati i kršni dečki. Tu je <strong>Jurica Galić Juka (44)</strong> iz Splita.</p><p>U sretnom je braku i otac je dvoje djece. Do 2012. godine živio je žestokim životom – bio je zagriženi navijač, redar u klubu, a onda, kako ističe, tijelo mu je reklo dosta. Juka ostavlja svoj dotadašnji život iza sebe te se u njemu bude talenti putopisca, fotografa, blogera. Od tada je proputovao 70 država svijeta i obišao planet: od najveće špilje svijeta - Son Doong u Vijetnamu, do Uskršnjeg otoka, od Černobila do pustinje Atacama. Osvojio je pedesetak svjetskih i nacionalnih fotografskih nagrada, održao preko 200 putopisnih tribina diljem Hrvatske i regije i organizirao 12 samostalnih foto izložbi. Aktivno trenira kickbox, a na tijelo redovito tetovira najljepšu fotografiju sa svake ekspedicije. </p><p>A na farmu stiže i ‘dašak’ Afrike u liku <strong>Princea Walea Soniyikija (35)</strong></p><p>Rođen je u Nigeriji, odakle je uslijed ratnog stanja, odnosno religijskog i etničkog čišćenja, azil potražio u Hrvatskoj. Najveći uspjeh u životu mu je osnivanje udruge Afrikanaca u Hrvatskoj i otvaranje afričkog restorana.</p><p>Svoju sreću na Farmi će okušati i<strong> Marina Tomašević (60)</strong>. Rođena je u Kumanovu u Makedoniji, a odrastala je u Zadru.</p><p> Nakon 15 godina bavljenja glazbom i pjevanja s bendovima i kao solistica, 1989. godine, na poziv <strong>Tomislava Ivčića</strong>, njezina dugogodišnjeg prijatelja i mentora, odlazi u Zagreb, gdje započinje njezin diskografski rad. Nakon prerane smrti Tomislava Ivčića, Marina započinje suradnju s Rajkom Dujmićem. Iz te suradnje nastaje album „Nedjelja popodne“, na kojem, osim <strong>Rajka Dujmića</strong>, sudjeluju i ostali priznati tekstopisci: Nenad Ninčević, Alka Vuica i drugi. Kao vrhunska zabavljačica i pjevačica, Marina je od 1981. godine pa do danas vrlo rado viđena gošća u dijaspori i nebrojeno je puta obišla SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Njemačku, Švicarsku, Austriju, Švedsku i Belgiju. Za sebe kaže da je pozitivna i otvorena, a kao svoju manu navodi da voli puno pričati. Osim glazbe bavi se i slikanjem - tehnikom vinorel u čemu je također vrlo uspješna, a i stekla je status slikarice Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Najbolje se opušta u samoći crtajući i meditirajući.</p><p>U show je odlučila ući i splitska pjevačica<strong> Maja Bajamić (29)</strong>. </p><p>Za sebe kaže da je iskrena, ne voli gubiti, a s vremenom se uči nositi s porazima. Cijeni umjetnost, ljepotu. Smatra da bi mogla pobijediti u showu ‘Farma More i Maslina’, jer je sva njezina imovina u njoj, kao i sve što još nema. Veseli se sudjelovanju u showu jer je u vrijeme korona virusa i lockdowna s bakom i tatom posadila 70 kg krumpira, tikvica i paprike. Voli raditi u vrtu, a opušta se u miru sama sa sobom, kavom i komadom papira u ruci. <br/> - Radije sam solo igračica, ali kad je tim u pitanju, opet dajem sve od sebe. Gorim za svoj tim. Odgovorna sam i prilagodljiva za dobrobit tima. Borbena, altruistična i empatična - kazala je Maja.</p><p>Tu je i kliški Picasso <strong>Stjepan Jukić (30)</strong>, koji živi od prodaje svojih slika.</p><p>Novac koji zaradi potom uloži u boje, platna i putovanja, a u Klis se vrati kada su prazni džepovi. Fasciniran je Kubom i njihovim mentalitetom tj. lakoćom življenja. Prijatelji ga opisuju kao produhovljenog slobodnjaka, mudrog, odmjerenog, kreativnog, karizmatičnog i plemenitog mladića s odličnom moći zapažanja. Mane su mu, navodi, da svijet gleda kroz ružičaste naočale, živi za danas i ne zna stati.</p><p>Na farmi je i <strong>Tomislav Pavlović (38)</strong>, kuhar iz Zagreba. U sretnom je braku i otac je petero djece.</p><p>Životni moto mu je „kaj si skuhaš, tak buš jel.” U slobodno vrijeme bavi se raznim sportovima, jahanjem i sviranjem gitare. Za najimpresivniju stvar koju je ikada napravio te s kojom se ponosi navodi događaj kada je spasio jednom čovjeku život. Za sebe kaže da je hrabar, marljiv, pošten i iskren, a kod drugih ljudi ga smeta ogovaranje, zloća, sebičnost i škrtost. Ističe kako nema uzora, a najveća inspiracija u životu mu je njegova obitelj.<br/> - Volim živjeti u prirodi i u skladu sa njom. Uživam sa životinjama, a isto tako volim i ljude. Mislim da sam vješt s rukama - kaže Tomislav.</p><p>U showu je i <strong>Jani Zombori Banovac (40).</strong> Dolazi iz istarskog mjesta Galižana, a ističe kako je živio u brojnim gradovima Europe, od Amsterdama do Rima, Milana, Frankfurta, Pariza. Po zanimanju je producent, glumac i kaskader.<br/> - Ja sam jedinstven. Nekada sam gubio, no sada sam tvorac svoje sudbine i sreće u kojoj nema mjesta za poraz - kaže Jani.</p><p>U show ulazi i <strong>Saša Štefić (44) </strong>iz Međimurja. Sašu bi se moglo okarakterizirati kao veselog Međimurca. Rođen je u Hamburgu u Njemačkoj, a živi u Donjoj Dubravi u Međimurju.</p><p>Radi kao poslovođa u proizvodnji sokova te se ponekada bavi pjevanjem i rekreativno sportom - kuglanje, košarka, tenis. U prošlosti se okušao i kao poduzetnik te je vodio vlastiti lokal. Sa životom na selu nije imao previše doticaja, iako kaže da sve poslove zna raditi, dok mu briga za životinja nije jača strana. Saša ističe kako je prava osoba za napraviti spontanu zabavu, a njegov životni moto glasi: „Živi i pusti druge da žive“.</p><p>Njemu će konkurencija biti <strong>Silvio Krstanović (27)</strong>, fitness trener iz Zagreba. Silvio je rođen u Zagrebu, no nakon rastave roditelja seli se s u Osijek s majkom, a kasnije se vraća u Zagreb. Pohađao je glazbenu školu, no shvatio je kako ga više u životu zanima sport.</p><p>Smatra da je pozitivna i ambiciozna osoba, dobar motivator koji mijenja ljudima živote na bolje te zbog toga voli svoj trenerski posao. ''Smatram da trener ne znači biti samo netko tko broji ponavljanja, nego prije svega prijatelj, psiholog, doktor, nutricionist i na kraju svega trener'' istaknuo je. Od svojih vrlina izdvaja komunikativnost, odgovornost i profesionalnost u poslu. Dodaje još kako je susretljiv te uvijek spreman drugome pomoći, dok od svojih mana izdvaja pretjeranu ozbiljnost i sklonost vjerovanju ljudima. Svojim najvećim postignućem smatra osnivanje bodybuilding kluba, a životni moto mu je – nikada ne gubi nadu.</p><p>Tu je i instruktorica joge <strong>Katarina Vukadin (40)</strong> iz Zagreba. Diplomirana je profesorica sociologije i kroatologije koja se bavi podučavanjem joge, a isto tako vokalistica je glazbenog sastava Terminator te iza sebe ima i glumačkog iskustva.</p><p>Za sebe kaže da je uporna, iskrena, direktna, velikog srca, duhovita, umjetnički talentirana, dok od svojih mana navodi nestrpljivost i povremenu sumnjičavost. Ističe kako ju zastrašuju ljudi koji nikada ne otkrivaju svoje emocije, a ne voli lijenčine i osobe koje ne znaju što bi sa svojim životom. Najviše se voli opuštati šetnjom šumom, a obožava i putovanja</p><p>Na 'Farmu' ide i<strong> Sanja Emm (50)</strong>, koja radi kao njegovateljica za starije i nemoćne. </p><p>Sanja dolazi iz grada Kloštar Ivanić i uz posao njegovateljice za starije i nemoćne, voditeljica je KUD-a Kloštar Ivanić s kojim je već imala prilike posjediti farmu u prethodnim sezonama. ''Veliku promjenu u mom životu stvorilo je osnivanje kulturno umjetničkog društva Ivanić. Tome sam se predala srcem i dušom te zadnjih 15 godina bila tome posvećena. Radila sam na očuvanju tradicije i baštine Hrvatske, podizala mlade naraštaje, dogovarala susrete, gostovanja i sve ostalo što je bilo potrebno'' otkrila je. Sanja je rođena u Orahovici, kao dijete živjela na moru, pa se s obitelji preselila u Donji Miholjac. U sretnom je braku te ima dvoje djece. Za sebe kaže da je vesela, vedra, uvijek spremna pomoći, osjećajna, brižna, pravedna te uvijek spremna za zabavu i veselje. ''Rad, red i disciplina oduvijek su bile odlike uspješnih farmera, a kod mene je sve tako posloženo i u životu'' odgovorila je Sanja na pitanja kakva će farmerica biti.</p><p>Zadnja, ali ne najmanje bitna, je <strong>Zdenka Jakus (49)</strong> iz Žminja. Zdenka dolazi iz istarskog mjesta Žminj gdje živi s trojicom sinova. Prerana smrt majke natjerala ju da se veoma rano počne baviti kućanskim poslovima i preuzme velike odgovornosti, ali se upravo tako i rodila njena velika ljubav prema kuhanju i poštivanju života.</p><p>Glumila je u glazbenim spotovima, u brojnim emisijama prezentirala istarsku gastronomiju i običaje, osmišljavala mozaične emisije, u potpunosti kreirala sadržaj i scenografije, organizirala snimanja za regionalnu televiziju gdje je pokazala lepezu istarske tradicije: domaće životinje, alate, poljoprivredne radove, pripremu tradicijskih jela, prikaz istarske svirke, pjesme i plesa. Prva je ispekla najveću pincu na svijetu, tešku 36 kg. Za promoviranje tradicijskih vrijednosti od Općine Žminj 2018. godine dobila je posebno priznanje, povodom Dana Općine, koje joj je uručeno na svečanoj sjednici. Za sebe kaže da je energična, marljiva, poštena, izdržljiva, vrijedna, emotivna i snalažljiva ali i da ima nedostatak samopouzdanja.</p><p> </p><p> </p>