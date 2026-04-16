NATJECANJE U PAROVIMA

Krešimir Sučević Međeral opet je kvizaški prvak! 'Puno znači'

3
Foto: Hrvatski kviz savez

Na 12. Prvenstvu Hrvatske u mješovitim kviz parovima pobjedu su odnijeli Krešimir Sučević Međeral i Sara Librenjak. Prošle je godine poznati Krešo iz 'Potjere' osvojio srebro, a sada je ponovno na samom vrhu

Admiral

Ovih dana održano je 12. Prvenstvo Hrvatske u mješovitim kviz parovima u Zagrebu, a i ove godine okupili su se najbolji kvizaši domaće scene. Na natjecanju je sudjelovalo 57 parova iz cijele Hrvatske, ali i šire, a zlatna medalja otišla je Sari Librenjak i Krešimiru Sučeviću Međeralu, jednom od 'lovaca' u popularnom HRT-ovom kvizu 'Potjera', izvijestio je Hrvatski kviz savez. Prošle godine je Krešo osvojio srebro. 

- Ohrabrujući osjećaj je konstantnost - u zadnjih šest izdanja prvenstva svaki sam put bio na pobjedničkom postolju, a sada četvrti put na najvišoj stepenici, što u svijetu kvizova, gdje stalno dolaze sjajni mladi konkurenti, puno znači - izjavio je te pohvalio i svoju partnericu s kojom je po treći put uzeo titulu. 

Srebro je ove godine otišlo Marti Brkljačić i Domagoju Pozdercu iz Jastrebarskog, a bronca splitskom paru koji čine Mia Miošić i Lucian Šošić. Posebna priznanja dodijeljena su i u dodatnim kategorijama. Najboljim bračnim parom proglašeni su Maja Bulatović i Leo Kovač iz Rijeke koji su osvojili simboličnu 'zlatnu oklagiju', a plasirali su se i u finale gdje su zauzeli 9. mjesto. Titulu najboljeg para do 25 godina odnijeli su Mara Krnić i Fabijan Bošnjak, kojima je ipak izmaklo finale, ali su nagrađeni staklenom medaljom. 

Natjecao se ove godine još jedan 'lovac', Mladen Vukorepa, koji je ove godine ostao tik ispred finala, a Mario Kovač zauzeo je 16. mjesto i pritom izrazio veliko zadovoljstvo svojim nastupom. 

Petra Lypolt, dopredsjednica Hrvatskog kviz saveza, rekla je kako ju iznimno veseli organizirati ovakva događanja jer upravo kroz njih raste kvizaška scena i dobiva sve širu zajednicu sudionika. Istaknula je kako je i važan dio svakog njihovog natjecanja - druženje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

