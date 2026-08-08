Krimi petak se vratio kući, ali ‘Ubojstva u Midsomeru’ još nisu

Ljubitelji krimi serija su opet došli na svoje. Konačno je završilo Svjetsko prvenstvo u nogometu zbog kojeg se dulje od mjesec dana nije prikazivao Krimi petak na HRT 2. Čekali su 39 dana jer se u njihovu terminu prikazivao nogomet. Istini za volju, neke su utakmice bile napete poput “Ubojstva u Midsomeru” ili tajanstvene poput istraga inspektora Morsea, ali nije to bilo to. Čak ni VAR odluke, pune zapleta i katarze, nisu uspjele nadomjestiti triler u kojem detektiv Mike Shepherd otkriva tko ubija u Brokenwoodu. Englezi su na kraju ispali i nogomet nisu vratili kući, ali Krimi petak se vratio kući.