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Krimi petak se vratio kući, ali ‘Ubojstva u Midsomeru’ još nisu

Piše Zorana Bajt,
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Krimi petak se vratio kući, ali ‘Ubojstva u Midsomeru’ još nisu
Foto: PROMO
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Nove serije nesumnjivo će privući i nove gledatelje Krimi petka, ali bilo bi dobro opet vidjeti neke klasične napetice poput “Ubojstva u Midsomeru”

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Ljubitelji krimi serija su opet došli na svoje. Konačno je završilo Svjetsko prvenstvo u nogometu zbog kojeg se dulje od mjesec dana nije prikazivao Krimi petak na HRT 2. Čekali su 39 dana jer se u njihovu terminu prikazivao nogomet. Istini za volju, neke su utakmice bile napete poput “Ubojstva u Midsomeru” ili tajanstvene poput istraga inspektora Morsea, ali nije to bilo to. Čak ni VAR odluke, pune zapleta i katarze, nisu uspjele nadomjestiti triler u kojem detektiv Mike Shepherd otkriva tko ubija u Brokenwoodu. Englezi su na kraju ispali i nogomet nisu vratili kući, ali Krimi petak se vratio kući.

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