Čuo sam na radiju da u ZKM-u imaju učilište. Ostalo je sudbina, kaže Kristijan Ugrina • Kćeri Korana (28) i Marijeta (17) u glumačkim su vodama • Sin Kosta Kai je programer
Kristijan Ugrina: Gluma nam je u krvi, ne postoji neki plan B! Samo se sin spasio od toga...
"Kad radija ne bi bilo", naziv je pjesme koju si svakodnevno može pjevušiti Kristijan Ugrina, kao i dobar dio njegove obitelji. Jer kad radija ne bi bilo, tko zna kamo bi ga život odveo, čime bi se danas Kiki Ugrina (53) bavio. Ovako je u glumi veći dio života, pamte ga i po voditeljskoj ulozi "Hugo showa"...
