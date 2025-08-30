Obavijesti

GLUMAČKA DINASTIJA PLUS+

Kristijan Ugrina: Gluma nam je u krvi, ne postoji neki plan B! Samo se sin spasio od toga...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Kristijan Ugrina: Gluma nam je u krvi, ne postoji neki plan B! Samo se sin spasio od toga...
Zagreb: Dolazak poznatih na premijeru filma "Slatka Simona" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Čuo sam na radiju da u ZKM-u imaju učilište. Ostalo je sudbina, kaže Kristijan Ugrina • Kćeri Korana (28) i Marijeta (17) u glumačkim su vodama • Sin Kosta Kai je programer

"Kad radija ne bi bilo", naziv je pjesme koju si svakodnevno može pjevušiti Kristijan Ugrina, kao i dobar dio njegove obitelji. Jer kad radija ne bi bilo, tko zna kamo bi ga život odveo, čime bi se danas Kiki Ugrina (53) bavio. Ovako je u glumi veći dio života, pamte ga i po voditeljskoj ulozi "Hugo showa"...

Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale
GOLIŠAVA IZDANJA

Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Ella Dvornik odblokirala u Fini račun tvrtke nakon naše objave: Otkrila je i koliko je dugovala...
RIJEŠILA PROBLEM!

Ella Dvornik odblokirala u Fini račun tvrtke nakon naše objave: Otkrila je i koliko je dugovala...

U jednom danu kći legendarnog Dine Dvornika, naša poznata influencerica Ella Dvornik riješila blokadu tvrtke Alterella. Obrt Cruella i dalje je u blokadi...
Nismo je navikli vidjeti ovakvu: Sarah iz 'Savršenog' pokazala je kako izgleda bez šminke...
SAMO OPUŠTENO

Nismo je navikli vidjeti ovakvu: Sarah iz 'Savršenog' pokazala je kako izgleda bez šminke...

Na zagrebačkoj špici subotom gotovo je uvijek možemo vidjeti dotjeranu, u trendu i besprijekorno našminkanu. No ovih dana Sarah Seifert odlučila je pokazati sasvim drugačiju stranu. Snimila se bez šminke

