Kristina: Na Farmi sam bila ista kao i na štandu s mandarinama

Kristina Penava izgubila je u dvoboju i morala je napustiti show. To joj nije teško palo jer je jedva čekala vidjeti svog dečka. Sad nam je ispričala svoje dojmove iz ovog showa

<p>U dvoboju kategorije znanja i vještine u kojemu su duelisti <strong>Kristina Mandarina </strong>(22) i <strong>Tomislav </strong>trebali osam balona napunjenih vodom prenijeti na stupove kroz labirint te ih na kraju probušiti s pikado strelicama, uspješniji je bio Tomislav pa je Kristina napustila show.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana upoznali smo Kristinu </strong></p><p>- Smatram da je Tomislav zasluženo pobijedio, čestitam mu na tome i zahvalna sam svim ovim ljudima koji su me podržavali - izjavila je Kristina Mandarina te na odlasku poručila farmerima:</p><p>- Drago mi je da sam ovo vrijeme provela s vama, naučili ste me puno toga, svima sam vam jako zahvalna i vi ste za mene najveća pobjeda!</p><p>Kandidati su u showu mislili kako Mandarina neće ništa raditi jer je ušla našminkana i sređena, ali ona se odmah uhvatila polja, krave i ostalih poslova te im dokazala da nije onakva kakvom su je smatrali.</p><p>- Ja sam od početka bila svjesna u što se upuštam i kakva je ovo vrsta showa. Naravno da sam dala sve od sebe u svim zadacima i najviše mi je drago što su to i ostali farmeri prepoznali - kaže nam Kristina pa dodaje kako nije glumatala u showu:</p><p>- Pokazala sam se onakvom kakva zapravo jesam i kakvu su me svi upoznali za štandom.</p><p>Razlog zbog kojeg je htjela odustati je bio njen dečko koji joj puno znači u životu i neizmjerno joj je nedostajao. Farme će se rado sjećati jer je to za nju bilo prekrasno životno iskustvo. Sa svima je ostala u dobrim odnosima.</p><p>- Prema meni su se svi ponijeli zaštitnički i na tome sam im neizmjerno zahvalna. Tu je Prince kojeg bih izdvojila jer je jako iskrena, neiskvarena i dobra duša. Josipa bih također izdvojila, koji me je bodrio u svemu i podržavao - govori. Farma je za nju bila jedno veliko životno iskustvo.</p><p>- Naći se u situaciji s toliko različitih ljudi i sa svim tim zadacima se složiti u svemu nije nimalo lako. Sretna sam da sam upoznala sve te ljude, naučila brojne stvari o životinjama, brzi o njima, naučila sam mnogo toga i o poljoprivredi s čime se do sada nisam imala prilike susresti - priča. Gledatelji su na društvenim mrežama znali komentirati kako se Kristina sigurno odmarala u showu ali ona nam je to demantirala: </p><p>- Nisam se sunčala niti nešto previše odmarala. Uvijek sam imala neku zanimaciju i neke<br/> poslove oko kojih sam bila fokusirana - rekla je za kraj. </p>