Kristina stiže u 'Farmu': Ne bih pristala na seks pred kamerama

Bit ću svoja, ne bojim se rada niti malo, čak ni građevinskih, a ne znam još hoću li se stići šminkati ujutro, rekla nam je Kristina Mandarina uoči ulaska u ‘Farmu’

<p>Estetskih operacija <strong>Kristina Mandarina</strong> (22), prezimena Penava, nimalo se ne srami, kako nam je rekla. Nedavno je poželjela mačkasti pogled. Kirurg joj je to omogućio. Tako sređena, osvježena, povišenih obrva i blago ukošenih oči, spremna je da nenadano u petak uđe u “Farmu” i pomuti planove ukućanima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godinu dana slave Kristine Mandarine</strong></p><p>- Prije ‘Farme’ nisam bila ni na kakvom posebnom uljepšavanju. Smatram da u ‘Farmu’ treba ući svoj i prirodan - kaže nam Kristina Mandarina. Ne zna hoće li se stići ujutro šminkati te da ni nema neke potrebe za tim. Pristala je, dodaje, na ulazak u ‘Farmu’ jer želi steći nova radna iskustva, nova znanja te upoznati nove ljude. Vjeruje kako će ovo biti izrazito vrijedno iskustvo za nju.</p><p>- Rada se ne bojim niti malo i dat ću sve od sebe u svakom zadatku. Nijedan zadatak koji ćemo trebati obaviti, bilo da je to briga o životinjama, kuhanje za veliku zajednicu, čak i građevinski radovi, neće mi predstavljati problem - govori. A hoće li pristajati na kompromise ili se svađati, diplomatski Kristina Mandarina kaže:</p><p>- Spremna sam na kompromis jer je to situacija gdje smatram da se svi moramo prilagoditi jedni drugima. Puno je tu različitih ljudi i karaktera i smatram da čovjek u ovakvom showu ne može opstati kao jedinka, nego se mora znati prilagoditi drugima i pronaći zajednički jezik kako bi svi zajedno funkcionirali.</p><p>Kod nje, ističe, nema taktiziranja:</p><p>- Bit ću svoja i bez glume, tako da ću prema svima biti iskrena i otvorena.</p><p>Najviše će joj nedostajati dečko i i glazba, priznaje.</p><p>- Voljela bih ostati što dulje, ne zbog pobjede i novčane nagrade nego zbog toga što želim što više pridonijeti zajednici, snalaziti se u novoj okolini i zadacima, testirati svoje granice i uvjerenja i uživati s ostalim farmerima - priča nam. A što ako se “zalomi” pa zaljubi u nekog iz kuće.</p><p>- Ne bih se nikad mogla spetljati s nekim u kući - odrješita je Kristina Mandarina, koja ne bi pristala ni na igrice pod plahtama pred kamerama:</p><p>- Protivim se seksu pred kamerama. Nećete mene gledati u tom filmu, imam dečka kojem najviše vjerujem i nikad ga ne bih povrijedila na takav način. A i sama si to nikad ne bih dopustila.</p><p>Uz Kristinu farmere će u petak, 16. listopada iznenaditi još i Josip Šečić, Andrijana Lukanec, duo Bruno Cmrk i Dubravko Čačija te Zoran Mikulandra sa svojim ljubimcem, veprom Petrunjelom.</p><p>Duo Dubravko i Bruno u 'Farmu' ulaze kao par, a javnosti su poznatiji kao Krešo i Roki. Oni su prije svega zabavljači.</p><p>- Po cijele dane bavimo se humorom - kažu. Na originalan način sinkroniziraju smiješne videoklipove. Dubravko je svestran lik. Po struci je upravni referent, dobitnik nagrade za najboljeg amaterskog glumca, radijski voditelj i glumac u reklamama. Bavi se seoskim turizmom, vinogradarstvom, poljoprivredom. Bruno je autor stranica Moto 55 i Krešo snimaj. banci. Najviše voli raditi kao stand up komičar i voditelj evenata i koncerata. S Dubravkom je vodio doček nogometaša na glavom zagrebačkom trgu. Vidjet ćemo hoće li im i dalje biti smiješno kad će dobiti razne zadatke na farmi.</p><p>Rođena u njemačkom Wipperfürthu, gdje je živjela do šeste godine, 44-godišnja Andrijana živi u mjestu Jalkovec pokraj Varaždina i radi kao njegovateljica starijih i nemoćnih osoba. Za sebe kaže da je marljiva, vedra, spretna i okretna u kuhinji, ali i impulzivna. Zastrašuju je, kaže, agresivni ljudi, a odbijaju uobraženi. U slobodno vrijeme voli čitati ljubavne romane, pjevati i kuhati.</p><p>Riječki 30-godišnji slastičar Josip veseli se ulasku u "Farmu" jer, ističe, ima znanja o stočarstvu i ratarstvu, natjecateljskog je duha i u odličnoj fizičkoj spremi. Trenutačno je nezaposlen te pomaže roditeljima oko poslova na selu. Za sebe kaže da je emotivac, ali<br/> i naivan u ljubavi - iza njega su dva razvoda braka s istom osobom.</p><p>- Mi kao novi farmeri možemo preuzeti vođenje farme - složili su se. Farmeri ni ne slute što ih čeka, hoće li se šokirati ili staloženo prihvatiti dolazak novih farmera, vidjet ćemo u petak u areni.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S KRISTINOM MANDARINOM: </strong></p>